Γιορτή Οίνου & Τυριού: Ταξίδι στις γεύσεις και τα αρώματα της Αρκαδίας

Η Αρκαδία δεν είναι μόνο τόπος απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς και πλούσιας ιστορίας· είναι και γη που γεννά γεύσεις με χαρακτήρα, αρώματα με μνήμη και προϊόντα που κουβαλούν την ψυχή του τόπου. Στην καρδιά του καλοκαιριού, ο Δήμος Τρίπολης, το EUROPE DIRECT Πελοποννήσου και ο εθελοντικός οργανισμός Growth Hub σας προσκαλούν να ζήσετε μια εμπειρία όπου η παράδοση συναντά τη σύγχρονη γαστρονομία. Η «Γιορτή Οίνου & Τυριού» επιστρέφει για δεύτερη χρονιά, φέρνοντας κοντά παραγωγούς, γνώστες και φίλους του καλού φαγητού και ποτού, σε ένα ταξίδι που υμνεί την οινική και τυροκομική κληρονομιά της Αρκαδίας.

Η εκδήλωση Γεύσεις Αρκαδίας: Γιορτή Οίνου & Τυριού θα γίνει την Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025 στον χώρο της Παμπελοποννησιακής Έκθεσης, Περίπτερο 43-45, στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας, 19:00-21:00.

Μια γιορτή γεύσεων, οίνου, τυριού, ποιότητας, πολιτισμού και ιστορίας για την ανάδειξη της Αρκαδικής γης που πραγματοποιείται για 2η συνεχόμενη χρονιά!

Ο Δήμος Τρίπολης σε συνεργασία με το EUROPE DIRECT Πελοποννήσου και τον εθελοντικό οργανισμό Growth Hub, σας προσκαλεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σε μια ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στην ανάδειξη των τοπικών προϊόντων, με επίκεντρο τα μοναδικά κρασιά και τυριά της Αρκαδίας.

Η εκδήλωση έχει στόχο να αναδείξει την πλούσια οινική και τυροκομική παράδοση της Αρκαδίας, να ενισχύσει την προοπτική του τοπικού αμπελώνα, να συμβάλει στην ανάπτυξη του οινοτουρισμού και να προσφέρει στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει τις παραδοσιακές γεύσεις του τόπου.

Η Αρκαδία, με ιστορία στην αμπελοκαλλιέργεια και την τυροκομία που χάνεται στα βάθη των αιώνων, συνεχίζει να προσφέρει εξαιρετικά προϊόντα που κερδίζουν όλο και περισσότερο την προτίμηση των Ελλήνων. Παράλληλα, ο οινοτουρισμός αναδεικνύεται ως βασικός πυλώνας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Η φετινή γιορτή γεύσεων περιλαμβάνει:

Παρουσιάσεις και ομιλίες από οινοπαραγωγούς

Παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Έργου SALIENCE

Wine tasting από Αρκάδες οινοπαραγωγούς

Pairing με επιλεγμένα τοπικά τυριά

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα προϊόντα και τους ανθρώπους που τα δημιουργούν και να απολαύσουν εκλεκτά αρώματα και γεύσεις από μερικά από τα καλύτερα προϊόντα της περιοχής.

Ευχαριστούμε θερμά το Αμπελοτεμάχιο 211, το Οινοποιείο Βερβαινιώτη, το Κτήμα Μορόπουλου, τους Οίνους Μπισμπίκου, τα Οινοποιεία Μπουτάρη, τη Λάγκας Τυροκομική και το Κτήμα Κυριακούλη TeGaia για την άμεση ανταπόκρισή τους να συμμετάσχουν στη Γιορτή Οίνου & Τυριού και για τη διάθεση των προϊόντων τους, καθώς επίσης τον Τεγεατικό Σύνδεσμο, τον Αγροτικό Κτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Αρκαδίας “Η ΕΝΩΣΗ”, την Arcadia Catering, το Peloponnisos One Group και το Vacro για την υποστήριξή τους στην υλοποίηση της εκδήλωσης.

Σας περιμένουμε όλους σε ένα “ταξίδι” αρωμάτων, γεύσεων και εμπειριών, με στόχο να γνωρίσουμε, να δοκιμάσουμε και να εμπιστευθούμε ποιοτικά τοπικά προϊόντα!