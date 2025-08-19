Γιορτή Σύκου: Έκδηλη η αγωνία για το μέλλον της συκοπαραγωγής – Ο ρόλος της ΣΥΚΙΚΗΣ (video)

Στον Πολύλοφο πραγματοποιήθηκε η 22η Γιορτή Σύκου. Μια εκδήλωση που αναδεικνύει τον ξεχωριστό αυτόν καρπό της Μεσσηνίας και τη σημασία του για την τοπική οικονομία. Χιλιάδες κόσμου βρέθηκαν στην όμορφη γωνιά της Μεσσηνίας για μια γιορτή που στέφθηκε με επιτυχία και παράλληλα μετέφερε ηχηρά μηνύματα για το μέλλον της καλλιέργειας. Με την αγωνία έκδηλη μπροστά λόγω της καθυστέρησης των απαραίτητων έργων υποδομής. Παράλληλα αναδείχθηκε ο καθοριστικός ρόλος της ΣΥΚΙΚΗΣ για την επιβίωση και προώθηση του προϊόντος.