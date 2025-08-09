Γονιδιωματικός έλεγχος νεογνών: Η Ελλάδα κάνει το άλμα στο μέλλον -Τι είναι το πρόγραμμα FirstSteps

Στην Ελλάδα, το νέο πρόγραμμα FirstSteps φέρνει μια σιωπηλή επανάσταση στη δημόσια υγεία: έναν προληπτικό γονιδιωματικό έλεγχο που μπορεί να αλλάξει ριζικά την πορεία της ζωής ενός παιδιού.

Πίσω από αυτήν την καινοτομία βρίσκεται η δυνατότητα να εντοπίζονται σπάνιες αλλά θεραπεύσιμες ασθένειες πριν εμφανιστούν συμπτώματα, σώζοντας ζωές και αποτρέποντας μόνιμες βλάβες. Το άρθρο που ακολουθεί εξετάζει πώς η επιστήμη, η τεχνολογία και η κοινωνική ευθύνη συνδυάζονται για να κάνουν την πρόληψη από την πρώτη στιγμή της ζωής δικαίωμα και όχι προνόμιο.

