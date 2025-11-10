Τελευταία Νέα
97.3best
Δευτέρα
10
Νοέμβριος
TOP
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Gregy: Ένα βήμα πιο κοντά η ηλεκτρική “γέφυρα” Ελλάδας – Αιγύπτου

Share

Σε νέα φάση περνά το εμβληματικό έργο Gregy (Greece–Egypt Interconnector), το οποίο αναπτύσσει ο Όμιλος Κοπελούζου, καθώς ολοκληρώθηκε η δέσμευση των εκτάσεων στην Αίγυπτο για την εγκατάσταση των ΑΠΕ που θα τροφοδοτούν την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Αιγύπτου.

Πρόκειται για 2.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα στη βόρεια Αίγυπτο, όπου θα αναπτυχθούν έργα συνολικής ισχύος 9 GW, αποτελούμενα κατά 70% από αιολικά και 30% από φωτοβολταϊκά πάρκα. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται κομβικό βήμα για την ωρίμανση του έργου, καθώς εξασφαλίζει τη χωροθέτηση και την ενεργειακή επάρκεια του συστήματος που θα τροφοδοτεί το διασυνδετικό καλώδιο υψηλής τάσης.
Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του thetoc.gr πατώντας εδώ 
Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ