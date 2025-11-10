Gregy: Ένα βήμα πιο κοντά η ηλεκτρική “γέφυρα” Ελλάδας – Αιγύπτου

Σε νέα φάση περνά το εμβληματικό έργο Gregy (Greece–Egypt Interconnector), το οποίο αναπτύσσει ο Όμιλος Κοπελούζου, καθώς ολοκληρώθηκε η δέσμευση των εκτάσεων στην Αίγυπτο για την εγκατάσταση των ΑΠΕ που θα τροφοδοτούν την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Αιγύπτου.

Πρόκειται για 2.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα στη βόρεια Αίγυπτο, όπου θα αναπτυχθούν έργα συνολικής ισχύος 9 GW, αποτελούμενα κατά 70% από αιολικά και 30% από φωτοβολταϊκά πάρκα. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται κομβικό βήμα για την ωρίμανση του έργου, καθώς εξασφαλίζει τη χωροθέτηση και την ενεργειακή επάρκεια του συστήματος που θα τροφοδοτεί το διασυνδετικό καλώδιο υψηλής τάσης.

Η ενέργεια που θα μεταφέρεται από την Αίγυπτο στην Ελλάδα – και μέσω αυτής στην υπόλοιπη Ευρώπη – θα είναι 100% πράσινη και σημαντικά φθηνότερη σε σχέση με τις σημερινές τιμές χονδρικής.