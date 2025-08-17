Hλεκτρικό ρεύμα: Γιατί χιλιάδες καταναλωτές αλλάζουν «στρατόπεδο»

Μια σιωπηλή αλλά σαρωτική μετατόπιση βρίσκεται σε εξέλιξη στην αγορά λιανικής ηλεκτρικής ενέργειας. Μέσα σε λίγους μήνες εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις εγκαταλείπουν τα πράσινα κυμαινόμενα τιμολόγια και επιλέγουν τη σιγουριά των μπλε, δηλαδή των συμβολαίων με σταθερή τιμή κιλοβατώρας χωρίς αιφνίδιες αυξήσεις και εκπλήξεις.

Η τάση αυτή ενισχύεται θεαματικά τον Αύγουστο, μετά την ανακοίνωση από τους προμηθευτές ιδιαίτερα υψηλών χρεώσεων στα κυμαινόμενα προϊόντα, με αυξήσεις έως και 24%. Η ψαλίδα μεγάλωσε πάνω από 10 λεπτά -μεταξύ ακριβότερης και φθηνότερης χρέωσης-, με τις τιμές να ξεκινούν από τα 15,15 λεπτά και να φτάνουν μέχρι τα 25,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα, ανεβάζοντας τον μέσο όρο του Αυγούστου στα πράσινα τιμολόγια πάνω από τα 20 λεπτά. Ποιο είναι το αποτέλεσμα; Οι καταναλωτές στρέφονται όλο και περισσότερο στα σταθερά πακέτα τιμολόγησης που τους δίνουν τη δυνατότητα να κλειδώσουν μια ανταγωνιστική τιμή για 12 μήνες ή και περισσότερο, με χρέωση ακόμη και κάτω από τα 10 λεπτά ανά κιλοβατώρα, δηλαδή φθηνότερα πάνω από 53%.

