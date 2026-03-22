Η ακίνητη περιουσία εισέρχεται στην ψηφιακή εποχή

Στα τέλη του μήνα τίθεται σε λειτουργία το Μητρώο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καλώντας 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες να ελέγξουν και, αν χρειαστεί, να διορθώσουν την εικόνα της περιουσιακής τους κατάστασης.

Ταυτόχρονα, όπως σημειώνει ρεπορτάζ της Καθημερινής, ξεκαθαρίζει το τοπίο στα αγροτεμάχια και στις καλλιεργούμενες εκτάσεις, καθώς τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν από την ΑΑΔΕ για τον υπολογισμό των επιδοτήσεων και συγκεκριμένα της προκαταβολής του Οκτωβρίου.

Οπως αναφέρουν από τη φορολογική διοίκηση, μπαίνουμε σε μια νέα ψηφιακή εποχή για την ακίνητη περιουσία. Το νέο Μητρώο Ιδιοκτησίας Ακινήτων της ΑΑΔΕ δεν είναι απλώς μια καταγραφή, είναι το ψηφιακό αποτύπωμα της ιδιοκτησίας στην Ελλάδα, ένα εργαλείο-κλειδί για τον εξορθολογισμό της φορολόγησης, την αντιμετώπιση της αδήλωτης περιουσίας και τη διαμόρφωση αποτελεσματικής στεγαστικής πολιτικής. Για πρώτη φορά, το κράτος θα αποκτήσει μια ενιαία, πλήρη και αξιόπιστη εικόνα της πραγματικής κατάστασης της ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα.

Ηδη έχουν ξεκινήσει εκτεταμένες διασταυρώσεις μεταξύ των δηλώσεων στο Ε9 και των δεδομένων του κτηματολογίου, με βάση τον ΚΑΕΚ (Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου). Με την ολοκλήρωση της επεξεργασίας, οι ιδιοκτήτες θα λάβουν ειδοποιήσεις, προκειμένου να ελέγξουν τα στοιχεία που δηλώνονται και, όπου απαιτείται, να τα επικαιροποιήσουν ή να τα συμπληρώσουν.

Στο νέο Μητρώο θα συμπεριληφθούν τα πάντα που αφορούν το ακίνητο. Το είδος (κατοικία ή οικόπεδο), τοποθεσία, επιφάνεια, χρήση, ηλεκτροδότηση, μίσθωση, ιδιοκατοίκηση ή αχρησία, όλα θα αποτυπώνονται με ακρίβεια. Επιπλέον, θα ενσωματώνει κρίσιμα στοιχεία για να γίνουν οι απαραίτητες διασταυρώσεις.

Μετά το τέλος της επεξεργασίας των δεδομένων θα αποσταλεί μήνυμα στους ιδιοκτήτες ακινήτων να προχωρήσουν στον έλεγχο των δηλούμενων στοιχείων και σε ορισμένες περιπτώσεις στη συμπλήρωση στοιχείων που δεν υπάρχουν είτε στην ΑΑΔΕ είτε στο κτηματολόγιο.

Σημειώνεται ότι ο φάκελος για κάθε ακίνητο θα περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες για τα ακίνητα των φορολογουμένων από τα βασικά χαρακτηριστικά τους, όπως είδος ακινήτου, επιφάνεια, θέση, όροφος, ηλεκτροδοτούμενο, ημιτελές, εάν είναι κενό, μισθωμένο ή δωρεάν παραχωρημένο, τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ), τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), δεδομένα από τον ΔΕΔΔΗΕ, ασφαλιστήρια συμβόλαια έως τυχόν εκκρεμείς αγωγές και πολεοδομικές άδειες από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Σε όσες περιπτώσεις εντοπιστούν ακίνητα τα οποία δεν δηλώθηκαν για παράδειγμα ποτέ στην εφορία αλλά μόνο στο κτηματολόγιο θα ξεκινήσουν έλεγχοι από την ΑΑΔΕ. Και αυτό καθώς εφόσον δεν έχει δηλωθεί στο Ε9 δεν έχει καταβληθεί ποτέ ΕΝΦΙΑ ή οι προγενέστεροι φόροι στην ακίνητη περιουσία (ΦΜΑΠ, ΕΤΑΚ, ΕΕΤΗΔΕ). Τα πρόστιμα θα είναι τσουχτερά αναφέρουν από τη φορολογική διοίκηση. Αντίθετα για μικροδιαφορές δεν θα υπάρχουν πρόστιμα. Οπως σημειώνουν από την ΑΑΔΕ, η διασταύρωση των στοιχείων με το κτηματολόγιο θα οδηγήσει στο ξεκαθάρισμα της κατάστασης για κάθε ακίνητο.

