Η αποστολή της Μαύρης Θύελλας για το φιλικό με την Κηφισιά και οι αρχηγοί της νέας σεζόν

Το τελευταίο της φιλικό παιχνίδι πριν την έναρξη της Super League 2 το επόμενο Σαββατοκύριακο δίνει η Μαύρη Θύελλα με αντίπαλο την Κηφισιά στο Γήπεδο της Καισαριανής (06/09, 17:00).

Η ομάδα μας θα καταλύσει σήμερα σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και αύριο Σάββατο, θα μεταβεί στο γήπεδο για την αναμέτρηση η οποία υπενθυμίζεται πως διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών για τον κόσμο και τους εκπροσώπους του Τύπου.

Η αποστολή για το φιλικό παιχνίδι: Καλογεράκης, Γκέλιος, Λαδάς, Τσελεπίδης, Βαφέας, Μπακαγιόκο, Στρούγγης, Μουζάκης, Καλουτσικίδης, Λυμπεράκης, Οικονόμου, Λεμονής, Κατάλντι, Τσορνομάζ, Τσέλιος, Γκάμα, Παμλίδης, Μορέιρα, Μπονέτο, Κωτσόπουλος, Μάντζης.

Η ΠΑΕ Καλαμάτα ενημερώνει επίσης πως οι αρχηγοί της ομάδας μας για τη νέα σεζόν θα είναι οι εξής: Γιώργος Παμλίδης, Στέφανος Στρούγγης, Τιμόθεος Τσελεπίδης, Άγγελος Οικονόμου, Νίκος Βαφέας.