Η χειρότερη ελαιοκομική χρονιά – Διπλό πλήγμα σε παραγωγή και ποιότητα (video)

Στην εκπομπή «Τι λες τώρα» με την Αναστασία Μάντζαρη, βρέθηκαν καλεσμένοι ο Πρόεδρος της Ομάδας Παραγωγών «ΝΗΛΕΑΣ», Γιώργος Κόκκινος, και ο γεωπόνος Νίκος Πετούμενος, σε μια επίκαιρη συζήτηση για τη δυσκολότερη ελαιοκομική χρονιά των τελευταίων ετών. Οι καλεσμένοι ανέλυσαν τη δραματική μείωση της παραγωγής και την ποιοτική υποβάθμιση του ελαιολάδου στη Μεσσηνία, εξαιτίας της παρατεταμένης ανομβρίας και των προσβολών από δάκο και γλοιοσπόριο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη νέα στρατηγική πρόληψης με την τοποθέτηση αισθητήρων υγρασίας φυλλώματος, μια καινοτόμο δράση για την προστασία της παραγωγής.