Η Costa Navarino “τρέχει” με 30% σε σχέση με το 2019 – Οι νέες προσθήκες και τα επόμενα βήματα (video)

Ένας από τους σημαντικά ωφελημένους της επανέναρξης του τουρισμού είναι φέτος ο όμιλος της ΤΕΜΕΣ, γνωστότερος από συγκρότημα ξενοδοχείων, real estate και υπηρεσιών του Costa Navarino. Σύμφωνα με στελέχη του ομίλου ο κύκλος εργασιών το 2022 εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει κατά 30% αυτόν του 2019 σε συγκρίσιμες δραστηριότητες. Σε ότι αφορά την δραστηριότητα του real estate τα έσοδα αναμένεται να είναι διπλάσια σε σύγκριση με το 2019 που ήταν μία από τις πρώτες χρονιές που ο όμιλος της ΤΕΜΕΣ είχε επεκταθεί στην πώληση κατοικιών ή στο sale and lease back δωματίων ξενοδοχείων.

Ένα στοιχείο που χαροποιεί ιδιαίτερα τους ανθρώπους του ομίλου είναι ότι υπάρχει υψηλός βαθμός ικανοποίησης των πελατών που επισκέπτονται τις μονάδες του ομίλου στο Costa Navarino. Όπως προκύπτει από τα ποιοτικά στοιχεία που επεξεργάζεται ο όμιλος περίπου 33 – 36% είναι επαναλαμβανόμενοι ταξιδιώτες. Επίσης σημαντικό στοιχείο είναι ότι έχει επιτευχθεί ένα γεωγραφικό μείγμα ώστε τα ξενοδοχεία της ΤΕΜΕΣ να μην επηρεάζονται σημαντικά από τοπικές κρίσεις.

Πρωταγωνιστές είναι οι μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές με τους Έλληνες να καταλαμβάνουν περίπου το 20% των συνολικών κρατήσεων. Φέτος υπήρξε και μια σημαντική αύξηση των Αμερικανών τουριστών που ξεπέρασαν το 5% ενώ οι Ρώσοι δεν καταλάμβαναν ποτέ ένα σημαντικό ποσοστό καθώς το 2014 που ήταν η χρονιά που ο όμιλος είχε φιλοξενήσει τους περισσότερους αυτοί άγγιξαν μόλις το 4% των συνολικών κρατήσεων.

Θετικό ξεκίνημα από το W Costa Navarino

Μία από τις σημαντικές προσθήκες στο χαρτοφυλάκιο του ομίλου ήταν αυτή του W Costa Navarino, του πρώτου ξενοδοχείου της W στην Ελλάδα και του πρώτου που παραχωρεί μέσω franchise παγκοσμίως η Marriott Bonvoy στην οποία ανήκει το σήμα. Το ξενοδοχείο που άνοιξε τις πόρτες του πριν από ένα περίπου μήνα βρίσκεται σε μία παραθαλάσσια έκταση 130 στρεμμάτων με θέα τον κόλπο του Ναβαρίνου. Πρόκειται για ένα συγκρότημα από 246 δωμάτια και βίλες το οποίο κατάφερε να ξεκινήσει – με σχεδόν μηδενική προβολή – με 85% πληρότητα.

Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται το Navarino Hills όπου τον περασμένο Φεβρουάριο τα δύο νέα γήπεδα γκολφ – σε συνολική έκταση 1.250 στρεμμάτων – υποδέχτηκαν τους πρώτους φίλους του αθλήματος. Πρόκειται για το International Olympic Academy Golf Course το οποίο έχει έκταση 6.366 μέτρα ενώ το Hills Course είναι ελαφρώς μικρότερο με μήκος 6.280 μέτρα. Αυτά τα δύο νέα γήπεδα γκολφ ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό σε τέσσερα, όλα σε μέγιστη απόσταση 13 χιλιομέτρων μεταξύ τους. Από κοινού με τα signature γήπεδα, The Dunes Course και The Bay Course, τα δύο νέα γήπεδα ενισχύουν τη θέση της Costa Navarino ως ένας από τους νεότερους προορισμούς γκολφ στην Ευρώπη.

Τα επόμενα βήματα

Η νέα τουριστική σεζόν θα βρει την Άνοιξη του 2023 θα βρει δίπλα στο W Costa Navarino την Navarino Agora, μια ανοικτή αγορά με επιλεγμένα καταστήματα, street food, υπαίθριο σινεμά και πολλά happenings. Αυτή η νέα προσθήκη στην Costa Navarino έρχεται για να επαναπροσδιορίσει την εμπειρία του επισκέπτη με μια πληθώρα νέων εμπειριών. Η Navarino Agora θα αποτελέσει και τον συνδετικό κρίκο μεταξύ W και Mandarin Oriental καθώς θα είναι τοποθετημένη ανάμεσα στα δύο συγκροτήματα.

Το Mandarin Oriental, Costa Navarino, το πρώτο Mandarin που ανοίγει στην Ελλάδα, είναι ένα παραθαλάσσιο υπερπολυτελές resort που θα περιλαμβάνει 99 δωμάτια, μεταξύ των οποίων 48 υπόσκαφες βίλες με ιδιωτική πισίνα, μεγάλες βεράντες με απρόσκοπτη θέα στη θάλασσα, καθώς και πέντε εστιατόρια και μπαρ. Τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του ξενοδοχείου έχουν επιμεληθεί το Γραφείο Μελετών Αλέξανδρου Ν. Τομπάζη και το K-Studio, σύμφωνα με τις αρχές βιώσιμης ανάπτυξης της Costa Navarino. Το Mandarin Oriental θα ανοίξει τις πόρτες του εντός του 2023.

Η επόμενη φάση επενδύσεων αφορά στο Navarino Blue, στην περιοχή του Ριζόμυλου, η οποία βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το Διεθνές Αεροδρόμιο Καλαμάτας. Η περιοχή είναι ήδη οριοθετημένη ως τμήμα της ΠΟΤΑ Μεσσηνίας. Στόχος είναι να αναπτυχθούν θεματικά ξενοδοχειακά συγκροτήματα που θα προσφέρουν πληθώρα αθλητικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων υψηλής ποιότητας.

πηγη powergame.gr