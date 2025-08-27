Η Ελλάδα τρίτη πιο ακριβή χώρα στην Ευρώπη στα ποτά

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται και πάλι στις ακριβότερες χώρες της Ευρώπης όσον αφορά τις τιμές των οινοπνευματωδών ποτών, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Eurostat που επεξεργάστηκε ο Σύνδεσμος Ελλήνων Αποσταγματοποιών και Εξαγωγέων Ποτών (ΣΕΑΟΠ).
– οι τρεις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) (Ισλανδία, Νορβηγία και Ελβετία)
Σύμφωνα με την Eurostat τα επίπεδα τιμών στα οινοπνευματώδη ποτά ήταν κατά τρεισήμισι φορές υψηλότερα στην Ιρλανδία, την ακριβότερη χώρα το 2024 (με δείκτη 285), σε σύγκριση με την Ιταλία την πιο φθηνή (με δείκτη τιμών 83,9). Αυτή η μεγάλη διακύμανση τιμών δεν προκαλεί εντύπωση καθώς οφείλεται στις μεγάλες διαφορές στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στις 36 χώρες.
Ακριβότερη από τις 36 χώρες, στα ποτά με αλκοόλη ήταν η Ισλανδία, με τιμές 185% πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ-27 (δείκτης τιμών 285,1), ακολουθεί η Νορβηγία με δείκτη τιμών 225,8, (κατά 102,2% υψηλότερο από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο) και η Φιλανδία με δείκτη τιμών 210,4 που είναι η ακριβότερη εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
