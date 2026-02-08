Η Ευρώπη θα πλήρωσει πολλά διότι η ιστορία ξέρει να εκδικείται

Του Θεόδωρου Σαλάντη

Ούτε οι τρέχουσες πολιτικές και πολύ περισσότερο ούτε τα υψωμένα τείχη φαίνονται ικανά να αναχαιτίσουν το τέλος της Ευρώπης που ζήσαμε και γνωρίσαμε. Στην Ευρωπαϊκή ένωση των 27 χωρών, γεννιούνται κάθε χρόνο περίπου 3,7 εκατομμύρια παιδιά. Με φθίνουσα κατ έτος πορεία. Αριθμός που είναι συντριπτικά μικρότερος από τα παιδιά που γεννιούνται κάθε χρόνο στην Νιγηρία. Μόνο στην αφρικανική αυτή χώρα έχουμε περίπου 7 εκατομμύρια γεννήσεις το έτος.

Οι συνολικές γεννήσεις παιδιων της ευρωπαϊκής ένωσης είναι μικρότερες και από το Κονγκο εκεί γεννιούνται 4,3 εκατομμύρια παιδιά τον χρόνο, την Αιθιοπια 4,1 εκατομμύρια ενώ πολύ σύντομα μία ντουζίνα χώρες αναμένεται να ξεπεράσουν σε αριθμό γεννήσεων το σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνολικά στις χώρες της Αφρικής μόνο για το 2024 γεννήθηκαν 47 εκατομμύρια παιδιά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση 3,6 εκατομμύρια…

Ας ετοιμάζονται πρωτίστως οι χώρες της Μεσογείου, Ελλάδα Ιταλία και Ισπανία να υποδεχθούν σε λίγα χρόνια τους νέους εποίκους που θα καταφθάνουν όχι κατά εκατοντάδες αλλά κατά εκατομμύρια στις ακτές τους. Και προσέξτε αυτό αφορά τις αφίξεις από το Νότο , αφήνουμε έξω τους δρόμους του … μεταξιού από Ασία. Μόνο στο Πακιστάν γεννιούνται επίσης κάθε χρόνο 6,8 εκατομμύρια παιδιά , διπλάσιος αριθμός από το σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τι θα γίνει; Θα πρέπει πρωτίστως η Ευρώπη να προετοιμαστεί για να αποδίδει ένα μεγάλο μέρος του πλούτου της στις χώρες της Αφρικής. Για να ανέβει το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων και των χωρών ετσι ώστε να μη χρειαστεί να μεταναστεύουν για καλύτερες μέρες.

Η Ιστορία ξέρει να εκδικείται. Για αιώνες η Ευρώπη απομυζούσε τον πλούτο της Αφρικής σε χρυσο , διαμάντια, μέταλλα και ορυκτά. Πρώτα με τις αποικιοκρατικές δυνάμεις(Ισπανία, Αγγλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Πορτογαλία κ.α) και μετά με τις παγκόσμιες εταιρείες.

Φτάνει η ώρα να τα επιστρέψουν! Άλλως τα μιλιούνια των απογόνων των θυμάτων της μεγάλης κλοπής θα έρθουν αυτοπροσώπως για να τα λάβουν πίσω …

Ταυτόχρονα η ευρωπαΐκή ένωση θα πρέπει να ανοίξει τις πύλες της νόμιμου μετανάστευσης προκειμενου να αναπληρώσει και το εργατικό προσωπικό που της λείπει ούτως ή άλλως. Ξεκάθαρες πολιτικές και διμερείς συμφωνίες.

Νόμιμες ροές, δυο εκατομμυρίων μεταναστών κάθε χρόνο, ετσι ώστε να εξαλειφθεί το Δημογραφικό κενό στους χώρους της εργασίας (τόσο το υπολογίζουν μελέτες στην ευρωπαΐκή ένωση) και να μπει ένα τέλος στα δουλεμπορικά κυκλώματα.

Και το σπουδαιότερο; Να αρχίσει να επενδύει η Ευρώπη δισεκατομμύρια στον πολιτισμό και την παιδεία για να μπορέσει να ενοποιήσει, να εξελίξει και να αφομοιώσει στην νέα ανθρωπογεωγραφία τους Ευρωπαίους πολίτες του μέλλοντος. Χωρίς να κοιτά χρώματα και χωρίς φόβους και αποκλεισμούς … Να σκοτώσει το τέρας του ρατσισμού που φύεται κάτω από τα πόδια μας, πριν μας καταπιεί όλους…

Θοδωρής Σαλαντής δημοσιογράφος