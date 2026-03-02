Η Ιστορία κινείται – οι ελίτ μένουν αμήχανες!

Του Θανάση Κ.

#Ιστορία Ζούμε στιγμές όπου ηγράφεται καθημερινά μπροστά στα μάτια μας. Και μάλιστα με τρόπο ακριβώς αντίθετο απ’ ό,τι περίμενε η κατεστημένη οπτική. Ή, αν προτιμάτε, η οπτική των δυτικών ελίτ…

#Τράμπ #ΗΠΑ * Περίμεναν ένανα οδηγεί τηςστον “απομονωτισμό”. Και προκύπτει το αντίθετο: Ο Τράμπ καθαρίζει μια-μία “εκκρεμότητες” της Δύσης – και επικίνδυνους περιφερειακούς αντιπάλους της – που παρέμεναν αλώβητοι εδώ και δεκαετίες. #Μαδούρο — Οτης Βενεζουέλας ήταν μόνο το πρώτο βήμα. #Ιρανικό — Τοκαθεστώς ήταν το επόμενο. #Χαμενεϊ Γιατί αυτό που έγινε το περασμένο Σαββατοκύριακο δεν ήταν ένα “πλήγμα”. Ήταν αποκεφαλισμός καθεστώτος! Ο ηγέτης – και ενοποιητικός του παράγοντας – ο Αλί, σκοτώθηκε κατά τους κοινούς Αμερικανο-ϊσραηλινούς βομβαρδισμούς. Μαζί του σκοτώθηκαν ανώτατα στελέχη του καθεστώτος, των Επαναστατικών φρουρών, των Ενόπλων Δυνάμεων, των υπηρεσιών Ασφαλείας κλπ.

Είναι βέβαια ότι πάμε πλέον για αλλαγή καθεστώτος. Είτε για μετακίνησή του είτε για ανατροπή του. Πιθανότατα το πρώτο… Δεν είναι σαφές τι θα προκύψει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ΔΕΝ θα υπάρξει επιστροφή στην “προτέρα κατάσταση”!

#Επανάσταση #μουλάδων #Ιράν #Συρία #Λίβανο #Γάζα #Υεμένη Για να καταλάβουμε: Ητωνέγινε το 1979, επέβαλε το πρώτο “θεοκρατικό καθεστώς” στο Σιϊτικό, έδειξε πολύ μεγάλη ανθεκτικότητα τα πρώτα χρόνια (όταν άντεξε την επίθεση του Σαντάμ Χουσεΐν, τότε με τη στήριξη της Δύσης!), στη συνέχεια σταθεροποιήθηκε και επέκτεινε βαθμιαία την επιρροή του από τηκαι το Νότιοκαι τη, ως την, προκαλώντας άμεσο κίνδυνο τόσο για το Ισραήλ όχι και για τα Αραβικά καθεστώτα του Κόλπου. Οι άνθρωποι που είναι σήμερα 62 ετών έχουν ζήσει όλη την ενήλική ζωή τους με το καθεστώς των Μουλάδων να κυριαρχεί στο Ιράν. Και σήμερα αυτό το καθεστώς αποκεφαλίστηκε…

* Επίσης, οι κυρίαρχες δυτικές ελίτ υποστήριζαν ότι ο Τράμπ “απομονώνει” την Αμερική από τον υπόλοιπο κόσμο. Εδώ συνέβη κάτι πρωτόγνωρο: #Ρωσία #Κίνα Η απαγωγή του Μαδούρο από τη Βενεζουέλα δεν προκάλεσε “παγκόσμια κατακραυγή”. Ηδεν διαμαρτυρήθηκε έντονα. Ούτε η. Εδώ το ίδιο το καθεστώς του φαίνεται ότι τον “έδωσε”… #Ευρώπη πώς να “διαμαρτυρηθεί”; “Παράνομο” τον θεωρούσε. “Τύραννο” τον κατήγγειλε… Κυρώσεις του επέβαλαν και μόνοι τους τις παραβίαζαν.

Με το Ιράν τα πράγματα ήταν ακόμα πιο πρωτοφανή: Εδώ για πρώτη φορά το σύνολο του Αραβικού Κόσμου ταυτίστηκε με τις επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά του Ιράν! Εύχονται κι αυτοί πλέον να ολοκληρωθεί σύντομα η αλλαγή καθεστώτος εκεί… Και φυσικά ξανά οι αντιδράσεις Κίνας, Ρωσίας υπήρξαν πολύ “χλιαρές”. #Ινδία Ενώ η(ο τρίτος πόλος του Ευρασιατισμού) φαίνεται να στήριξε το αμερικανικό πλήγμα στο Ιράν. Και ενεθάρρυνε τη ρήξη Αφγανιστάν-Πακιστάν, λίγο πιο δίπλα, την ίδια ακριβώς στιγμή! #IMEC Φαίνεται ότι η μετακίνηση του Ιράν σε ένα πιο μετριοπαθές καθεστώς, ενισχύει τα γεωπολιτικά σχέδια της Ινδίας. Μέχρι στιγμής η “μεγάλη Ιδέα” των Ινδών ήταν να φτιάξουν το γεωπολιτικό διάδρομο(India-Middle East-Europeain Corridor) που παρέκαμπτε το Ιράν. Αν το νέο καθεστώς που θα προκύψει στην Τεχεράνη αποδειχθεί μετριοπαθέστερο, το Ιράν μπορεί να ενσωματωθεί στον IMEC – πράγμα που αναβαθμίζει τον ΙΜΕC! Μαζί και τα γεωπολιτικά σχέδια της Ινδίας… Για πρώτη φορά τα σχέδια ΗΠΑ-Ισραήλ βρίσκουν σοβαρή γεωπολιτική στήριξη και στην Μέση Ανατολή και στην Ασία γενικότερα…

* Μας έλεγαν ότι οι αντιδράσεις του Ιράν μετά από Αμερικανική επίθεση θα είναι “εφιαλτικές” για ολόκληρη την περιοχή. Αν και τα ανταποδοτικά πλήγματα του Ιράν ήταν σοβαρά, δεν μοιάζουν να έχουν συνέχεια. Ούτε σοβαρές επιπτώσεις. Ένα αποκεφαλισμένο καθεστώς που προσπαθεί να κρατηθεί στην εξουσία και να λύσει το πρόβλημα της διαδοχής του, δεν έχει δυνατότητα για πολύ σοβαρή περαιτέρω κλιμάκωση. #Τεχεράνης Ενώ η απαγωγή Μαδούρο από το Καράκας ήταν εντελώς αναίμακτη για τους Αμερικανούς, το πλήγμα στο καθεστώς τηςστοίχισε μέχρι στιγμής τη ζωή σε τρείς Αμερικανούς (στο Κουβέϊτ) και πέντε σοβαρούς τραυματισμούς. Σε κάθε περίπτωση έχουμε πλήγματα πολύ πιο αποτελεσματικά, στιγμιαία, χωρίς στρατό στο έδαφος και με μηδενικές ως ελάχιστες απώλειες. Καμία σύγκριση με προηγούμενες αμερικανικές επεμβάσεις, στην Γιουγκοσλαβία, στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ…

#πετρελαίου #Ορμούζ * Μας έλεγαν ότι θα εκτοξευθεί η τιμήδιεθνώς! Εδώ χρειάζεται προσοχή: Ενώ το κλείσιμο των στενών τουέχει ήδη εξαγγελθεί από τους Ιρανούς Φρουρούς της Επανάστασης, πράγμα που ανέβασε απότομα τις διεθνείς τιμές πετρελαίου, αυτό δεν αναμένεται να διαρκέσει πάνω από μερικές μέρες – ή βδομάδες. Μετά θα υπάρξει αποκλιμάκωση. Και το σπουδαιότερο: επειδή αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν θα σηματοδοτήσει – μεταξύ άλλων – και χαλάρωση των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, τότε θα υπάρξει και περαιτέρω μείωση των διεθνών τιμών πετρελαίου! Να ξεχωρίζουμε λοιπόν το πρώτο σοκ από τις μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις στις τιμές. Εκείνο που ενδιαφέρει είναι πάντα το δεύτερο. Να σημειωθεί ότι τέσσερα χρόνια πριν, με την έναρξη τη ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, τα πρώτα 24ωρα οι τιμές πετρελαίου είχαν φτάσει τα 140 δολάρια! Ύστερα ήλθε η αποκλιμάκωση κάτω από τα 70… Τώρα το πρώτο σοκ ήταν πολύ χαμηλότερο. Και η αποκλιμάκωση θα γίνει σχετικά σύντομα. Πολύ περισσότερο αν πάμε σε άρση κυρώσεων, πράγμα που είναι η επιδίωξη και του ίδιου του Τράμπ (όπως και των Ρώσων όπως και των Σαουδαράβων – όλοι θέλουν να ενισχύσουν την παγκόσμια στροφή στους υδρογονάνθρακες!) Γενικά η πολιτική του Τράμπ οδηγεί σε άρση των κυρώσεων και έναντι της Βενεζουέλας και έναντι του Ιράν και έναντι της Ρωσίας ακόμα… Στους δύο πρώτους αφού μεσολαβήσει “αλλαγή καθεστώτος” στην τελευταία με γεωπολιτικό συμβιβασμό…

— Για την άρση των κυρώσεων κατά της Βενεζουέλας άνοιξε ήδη ο δρόμος. — Η άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν θα ξεκινήσει μόλις αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και το νέο καθεστώς. — Η άρση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας θα ξεκινήσει με το που ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις για ειρηνική επίλυση του Ουκρανικού. Πράγμα που απέχει ακόμα, αλλά δεν αποκλείεται να ξεκινήσει μέσα στη χρονιά… Σε κάθε περίπτωση με άρση και των τριών κυρώσεων – η τουλάχιστον δύο από τις τρείς – η διεθνής προσφορά πετρελαίου θα αυξηθεί και το ρίσκο διαχείρισης των κυρώσεων θα εκμηδενιστεί… Έτσι με περισσότερο και φθηνότερο διαθέσιμο πετρέλαιο διεθνώς, και η ανάπτυξη θα πάρει ώθηση και η ακρίβεια θα ελεγχθεί. Εκτός βέβαια από τις χώρες που επιμένουν στην “πράσινη μετάβαση”. Που απλώς θα βιώνουν την αποβιομηχάνισή τους. Και την περιθωριοποίησή τους… Γενικά οι πρώτες αντιδράσεις των αγορών στα πλήγματα είναι εντελώς αντίθετες από τις μεσοπρόθεσμες αντιδράσεις των αγορών στο νέο γεωπολιτικό τοπίο που θα προκύψει μετά τα πλήγματα.

* Οι προηγούμενες αμερικανικές κυβερνήσεις ξεκίναγαν απευθείας επεμβάσεις με στρατεύματα επί του εδάφους που παρέμεναν για δεκαετίες μέχρι που αποχωρούσαν άπρακτα – και στο μεταξύ πλήρωναν τεράστιο κόστος και σε χρήμα και σε υλικά και σε ανθρώπινες απώλειες. Ενώ ταυτόχρονα δημιουργούσαν πολιτικές αντι-συσπειρώσεις εναντίον των ΗΠΑ παντού. #Αφγανιστάν #Γιουγκοσλαβία Αυτό έγινε μετά τη Ιράκ και μετά το. Για να μη πάμε πιο πίσω, στη

Ενώ τώρα έχουμε χειρουργικά πλήγματα που κρατάνε λίγες ώρες (Βενεζουέλα) ή λίγα 24ωρα (Ιράν), χωρίς στρατεύματα στο έδαφος με ελάχιστο κόστος για τους ίδιους τους Αμερικανούς, και δημιουργούν συσπείρωση υπέρ των ΗΠΑ τοπικά – χωρίς μεγάλες αντιδράσεις διεθνώς. Και ταυτόχρονα έχουμε μακροχρόνιες επιπτώσεις άρσης των κυρώσεων και πιθανής μείωσης των τιμών πετρελαίου. Βλέπετε ο Τράμπ επιβάλλει δασμούς, αλλά έχει στόχο να μειώσει τις κυρώσεις. Ενώ οι προηγούμενοι κρατούσαν μειωμένους δασμούς αλλά επέβαλλαν συνεχώς κυρώσεις. Τώρα βέβαια Ελεύθερο διεθνές εμπόριο με σκληρές κυρώσεις στις μεγαλύτερες πετρελαιοπαραγωγές χώρες είναι μάλλον κακόγουστο αστείο…

* Η μόνη μεγάλη χώρα της περιοχής που δυσφορεί με την αμερικανο-ισραηλινή επίθεση και την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν είναι η Τουρκία. #Ισραήλ — Πρώτον, γιατί την ενοχλεί η ταύτιση ΗΠΑ-Ισραήλ. Τοπαραμένει ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής της Τουρκίας στην περιοχή. — Δεύτερον, γιατί φοβάται εμφύλιο που θα αναδείξει νέο Κουρδικό – στο Ιράν αυτή τη φορά. — Τρίτον γιατί όπως το Ιράν ήταν η χώρα που τροφοδοτούσε και καθοδηγούσε τα δίκτυα του Σιϊτικού φονταμενταλισμού στην ευρύτερη περιοχή, η Τουρκία είναι η χώρα που “προστατεύει” – και ενίοτε τροφοδοτεί και καθοδηγεί – τα δίκτυα του Σουνιτικού φονταμενταλισμού στην περιοχή και στον υπόλοιπο κόσμο. Και μετά το ξήλωμα των Σιϊτικών δικτύων, η Τουρκία φοβάται ότι έρχεται και η σειρά των – πολύ πιο επικίνδυνων – Σουνιτικών δικτύων. #Τζουμχουριέτ Η τουρκική εφημερίδατο προεξοφλεί ήδη με πρωτοσέλιδα δημοσιεύματά της: — Έρχεται και η δική μας η σειρά!

Το πιο πιθανό είναι ότι οι φόβοι αυτοί είναι μάλλον υπερβολικοί, για την ώρα. Αλλά μεσοπρόθεσμα δεν είναι εντελώς αβάσιμοι.

Φυσικά εδώ στην Ελλάδα δεν καταλαβαίνουμε από τέτοια. Είμαστε παγωμένοι, είμαστε αμήχανοι, μεγιστοποιούμε τους κινδύνους, παραβλέπουμε τις ευκαιρίες, παραμένουμε προσκολλημένοι σε ένα γεωπολιτικό χάρτη που πια ΔΕΝ υπάρχει, αναμασάμε στερεότυπα… τηλεοπτικού εντυπωσιασμού και ο στρατηγικός μας ορίζοντας είναι… οι επόμενες ώρες. Ούτε καν οι επόμενες μέρες. Πολύ περισσότερο οι επόμενοι μήνες ή τα επόμενα χρόνια.

Όλες οι πολιτικές ελίτ της Δύσης τα έχουν χαμένα. Η δική μας, τα ίδια και χειρότερα…

ΥΓ. Τα πλήγματα στο Ιράν είχαν και θύματα αμάχους. Δυστυχώς. Επίσης στο Ιράν πριν δύο μήνες κορυφώθηκε λαϊκή εξέγερση, όπου οι δυνάμεις καταστολής του καθεστώτος προκάλεσαν χιλιάδες θύματα μεταξύ των αμάχων. Κατά τις επίσημες Ιρανικές αρχές 3.117 νεκρούς! Κατά ανεξάρτητες αξιόπιστες πηγές πολύ περισσότερα – μέχρι και διπλάσια! Αυτά τα θύματα δεν τα έκλαψε κανείς από τους παρ’ ημίν “ευαίσθητους”.

Ασφαλώς ΔΕΝ πρέπει να γίνεται “συμψηφισμός νεκρών”… Αλλά εδώ γίνεται συστηματική ΑΠΟΚΡΥΨΗ θυμάτων! Κι υπάρχει ένα μόνο πράγμα ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ από την αναλγησία. Η ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ: Το να προβάλεις κάποια αθώα θύματα σήμερα, και ταυτόχρονα να αποσιωπάς τα πολύ περισσότερα θύματα ενός απάνθρωπου καθεστώτος.