Η Καλαμάτα 80 πήρε χρυσό δίποντο με 3-2 επί του Φοίνικα σε αγώνα θρίλερ στη Σύρο

Μετά από αγώνα θρίλερ που άρχισε στις 22:30 το βράδυ της Κυριακής (λόγω καθυστερημένης άφιξης του πλοίου μετέφερε τους διαιτητές από τον Πειραιά στην Ερμούπολη λόγω απαγορευτικού απόπλου) και ολοκληρώθηκε στη μία μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας ο Α.Ο.Καλαμάτα 80 Affidea νίκησε με 3-2 σετ τον Α.Ο.Φοίνικα στο μεγάλο ντέρμπι παραμονής που ολοκλήρωσε την 15η αγωνιστική της Volley League.

H Kαλαμάτα με MVP τον Άγγελο Μάρκου, πολύ καλούς τους Χόρβαρθ, Κρικ, Κοβάσεβιτς και αποτελεσματικό σερβίς προηγήθηκε 2-0 σετ αλλά ο Φοίνικας βρήκε απαντήσεις και οδήγησε τον αγώνα στο τάι μπρέικ με κορυφαίο τον Χρήστο Σαλταφερίδη και παρότι στο 21-17 του 3ου σετ τραυματίστηκε ο Μικελούτσι και αποχώρησε.

Στο 5ο σετ η Καλαμάτα προηγήθηκε 3-6, ο Φοίνικας το γύρισε και προηγήθηκε 14-13 αλλά με σερί 3-0 η Καλαμάτα 80 πήρε το σετ 14-16 και μαζί τη νίκη με 2-3 που της δίνει ένα πολύτιμο τρίποντο αλλά και το πλεονέκτημα σε περίπτωση ισοβαθμίας των δύο ομάδων στο τέλος της κανονικής περιόδου καθώς στον Α γύρο είχε νικήσει 3-0 σετ. Η ομάδα της Μεσσηνίας ανέβηκε στους 15 βαθμούς και πλησίασε τον Πανιώνιο που έχει 17 βαθμούς, ενώ ο Φοίνικας ανέβηκε στους 13 βαθμούς και αισθάνεται επισφαλής με την παρουσία του Φλοίσβου και της Κηφισιάς στους 11 βαθμούς.

Η Καλαμάτα ’80 ήταν καλά διαβασμένη και με τα μπλοκ του Κομητούδη και του Κοβάσεβιτς βρήκε διαφορά (4-8), με τους “Πειρατές” να προσπαθούν στην επίθεση με τον Κωστόπουλο και τον Βαν Ντεν Ντρις (9-12) αλλά οι “Λύκοι” ήταν ανώτεροι. Ο Μάρκου έκανε το 9-16, με τον κόουτς του Φοίνικα να αλλάζει τον Ρουσσόπουλο με τον Νεβό και τη διαφορά να πέφτει στο 16-20 με επίθεση και άσο του Βαν Ντεν Ντρις. Παρόλα αυτά, η Καλαμάτα με καλύτερες λύσεις στην επίθεση έφτασε σε σετ μπολ με τον Λίσον (17-24) και ο Κοβάσεβιτς από το “6” έκανε το 18-25.

Παρόμοια η εικόνα και στο δεύτερο σετ. Η Καλαμάτα προηγήθηκε με 0-3 (επίθεση Μάρκου, μπλοκ Λίσον), άνοιξε τη διαφορά με τον Κοβάσεβιτς (3-8) και έφτασε σε double score με το μονό μπλοκ του Κομητούδη (6-12). Ο Χόρβαθ έκανε το 8-16 και η διαφορά έφτασε στο +9 (12-21), με τους φιλοξενούμενους να κάνουν το 0-2 στα σετ με το ίδιο σκορ με το πρώτο (18-25), μετά τον πρώτο χρόνο του Λίσον.

Στο τρίτο σετ οι Συριανοί αντέδρασαν. Με επίθεση του Κωστόπουλου και του Αναγνώστου και τα σέρβις του Έλληνα ακραίου, ο Φοίνικας έφτασε στο 8-4 και το 13-10 με επίθεση του Μικελούτσι. Οι “Λύκοι με ένα μικρό σερί ισοφάρισαν (13-13) αλλά ο Κωστόπουλος πήρε την επόμενη αλλαγή και άσο, ο Σαλταφερίδης και ο Βαν Ντεν Ντρις τελείωσαν την επίθεση για το 20-16. Με το σκορ στο 21-17, οι Συριανοί πάγωσαν όταν ο Μικελούτσι γλίστρησε στο τάραφλεξ και έπεσε κάτω πονώντας. Ο Βραζιλιάνος κεντρικός δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει, με τον Καγιαλή να τον αντικαθιστά. Φοίνικας διατήρησε την ψυχραιμία του και έκλεισε το σετ με επιτυχημένες επιθέσεις του Κωστόπουλου (25-19).

Μπλοκ και επίθεση του Καγιαλή και μπλοκ του Αναγνώστου στον Κρικ έφεραν τον Φοίνικα στο 5-3, με τους “Λύκους” να ισοφαρίζουν σε 6-6 αλλά να βρίσκονται ξανά πίσω μετά από επιθέσεις του Κωστόπουλου και του Σαλταφερίδη (9-7). Οι “Πειρατές” έφτασαν στο 15-10 με Βαν Ντεν Ντρις και Καγιαλή, άνοιξαν κι άλλο τη διαφορά με τα σέρβις του Σαλταφερίδη και τις επιθέσεις του Κωστόπουλου (21-14) για να κάνουν τελικά το 2-2 στα σετ με πλασέ του Σαλταφερίδη και μπλοκ του Βαν Ντεν Ντρις.

Οι επιθέσεις του Μάρκου έδωσαν ένα πρώτο προβάδισμα στην Καλαμάτα ’80 (1-3), με τους Συριανούς να ισοφαρίζουν με μπλοκ του Αναγνώστου (3-3). Παρόλα αυτά, οι φιλοξενούμενοι με πρωταγωνιστή τον Μάρκου σε επίθεση και σέρβις έφτασαν στο 4-8 στην αλλαγή πλευρών. Η διαφορά έπεσε στο μισό με το μπλοκ του Καγιαλή στον Μανωλάκη και η ισοφάριση ήρθε ξανά με επίθεση του Κωστόπουλου (10-10). Εκείνος πήρε άσο για το 12-11 ενώ ο Βαν Ντεν Ντρις έδωσε πρώτο ματς μπολ στον Φοίνικα (14-13).

Ο Βέλγος έχασε το σέρβις και ο Λίσον με μπλοκ στον Σαλταφερίδη έδωσε το πρώτο ματς στην Καλαμάτα ’80 για να τελειώσει το παιχνίδι ο Κοβάσεβιτς (14-16).

Διαιτητές: Μυλωνάκης, Μενεσλής, Παρατηρητής: Πέρρος, Επόπτες: Βρούτσης, Συρίγος, Γραμματεία: Ιωάννου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 4-8, 9-16, 16-21, 18-25

2ο σετ: 3-8, 8-16, 12-21, 18-25

3ο σετ: 8-4, 16-14, 21-17, 25-19

4ο σετ: 8-6, 16-11, 21-14, 25-19

5ο σετ: 3-5, 7-10, 12-11, 14-16

*Οι πόντοι του Φοίνικα Σύρου προήλθαν από 4 άσσους, 59 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 28 λάθη αντιπάλων και της Καλαμάτας προήλθαν από 2 άσσους, 59 επιθέσεις, 15 μπλοκ και 28 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 2-3 (18-25, 18-25, 25-19, 25-19, 14-16) σε 127′

Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ (Σλόμπονταν Πράκλιατσιτς): Μικελούτσι 6 (6/12 επ.), Ρουσόπουλος, Αναγνώστου 8 (3/7 επ., 5 μπλοκ), Κωστόπουλος 23 (18/40 επ., 3 άσσοι, 2 μπλοκ, 52% υπ. – 26% άριστες), Βαν Ντε Ντρις 18 (16/43 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Μέχιτς (0/6 επ., 56% υπ. – 44% άριστες) / Μπουράκης (λ, 67% υπ. – 38% άριστες), Σαλταφερίδης 10 (10/22 επ., 56% υπ. – 6% άριστες), Νεβό 2 (2/3 επ.), Καγιαλής 5 (4/6 επ., 1 μπλοκ).

Α.Ο. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 80 AFFIDEA (Άκης Χατζηαντωνίου): Κομητούδης 4 (4 μπλοκ), Μάρκου 23 (22/42 επ., 1 άσσος), Λίσον 12 (7/13 επ., 5 μπλοκ), Κοβάσεβιτς 9 (6/18 επ., 3 μπλοκ, 38% υπ. – 15% άριστες), Κρικ 12 (12/17 επ.), Χόρβαθ 16 (12/29 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ, 56% υπ. – 28% άριστες) / Ντάκουρης (λ, 52% υπ. – 28% άριστες), Δαλακούρας, Μανωλάκης.

MVP ο Άγγελος Μάρκου

Ο διαγώνιος του Α.Ο.Καλαμάτα 80 Affidea Άγγελος Μάρκου αναδείχτηκε MVP του αγώνα με τον Φοίνικα στη Σύρο. Την βράβευση έκανε ο πρόεδρος του Α.Ο.Καλαμάτα 80 Affidea Κώστας Βλάσης.

Ο προπονητής του Φοίνικα Σύρου Σλόμπονταν Πράκλιατσιτς, δήλωσε: «Ήταν ένα πραγματικό ντέρμπι και δύσκολο όπως το περιμέναμε. Στα δύο πρώτα σετ δεν εμφανιστήκαμε. Κάναμε κάποιες αλλαγές και βελτιωθήκαμε πολύ στα επόμενα. Χάσαμε στις λεπτομέρειες. Είχαμε την ατυχία να έχουμε ματς μπολ αλλά δεν το αξιοποιήσαμε και η Καλαμάτα το εκμεταλλεύτηκε. Η ομάδα μου τα έδωσε όλα, πάλεψε σκληρά. Δεν μπορώ να πω τίποτα στους παίκτες μου παρά μόνο ότι τους ευχαριστώ για τη μάχη και θέλω να συνεχίζουμε να παλεύουμε με το ίδιο πνεύμα όπως το κάναμε μετά τα δύο χαμένα σετ».

Για τον τραυματισμό του Μικελούτσι, ο κόουτς του Φοίνικα, τόνισε: «Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε εικόνα για την κατάστασή του. Θα υποβληθεί σε εξετάσεις σήμερα (σ.σ. 16/2) και θα δούμε το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει».

O ακραίος του Φοίνικα Χρήστος Σαλταφερίδης δήλωσε: «Ήταν ένας δυνατός αγώνας και από τη στιγμή που τον χάσαμε δεν είναι ευχάριστο για την ομάδα μου. Είμαστε στεναχωρημένοι γι’ αυτό το αποτέλεσμα, όμως συνεχίζουμε. Στόχος μας είναι πάντα το καλύτερο για την ομάδα και γι’ αυτό παλεύει καθημερινά αυτή η διοίκηση. Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα της Καλαμάτας για τη νίκη. Έγινε ένα δυνατό και ανταγωνιστικό παιχνίδι. Εύχομαι περαστικά στον συμπαίκτη μου που τραυματίστηκε. Γνωρίζουμε τι κάναμε λάθος. Το ματς πήγε στο tie-break και κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Προσωπικά αναγνωρίζω ότι έγιναν λάθη, τα οποία θα προσπαθήσουμε να διορθώσουμε άμεσα, ώστε να εμφανιστούμε καλύτεροι στη συνέχεια».

Το λίμπερο του Α.Ο.Καλαμάτα 80 Βαγγέλης Ντάκουρης δήλωσε: «Εύχομαι τα καλύτερα στον Μικελούτσι που τραυματίστηκε και περαστικά του. Περαστικά και στον συμπαίκτη μου, τον Τόμπι (σ.σ. Κρικ). Μπήκαμε πολύ δυνατά στο παιχνίδι, πιέσαμε αρκετά τη Σύρο και ήμασταν πάρα πολύ καλοί στο μπλοκ-άμυνα. Πήραμε τα δύο σετ αλλά στη συνέχεια η Σύρος, που είναι μια πολύ καλή και έμπειρη ομάδα, αντέδρασε. Μας πίεσε από το σερβίς, έπεσε η δική μας ενέργεια και το παιχνίδι ήρθε στο 2-2. Ευτυχώς για την ομάδα μου βγάλαμε αντίδραση στο 5ο σετ. Στα κρίσιμα σημεία, στις λεπτομέρειες, καταφέραμε να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας και να πάρουμε αυτούς τους δύο πολύτιμους βαθμούς.

Ακολουθεί ένα πάρα πολύ σημαντικό ματς με τον Πανιώνιο στην έδρα μας. Ο Πανιώνιος είναι μια πολύ καλή και ανεβασμένη ομάδα, ειδικά μετά τη νίκη της επί του ΠΑΟΚ. Γενικά, όλες οι ομάδες στην κατηγορία είναι δυνατές και κάθε παιχνίδι είναι δύσκολο. Δεν θα μείνουμε στα λόγια. Θα κάνουμε την προσπάθειά μας, θα παρουσιαστούμε έτοιμοι στην έδρα μας και πιστεύω ότι με συγκέντρωση και σωστή νοοτροπία μπορούμε να πάρουμε τη νίκη».

Volley League – 15η αγωνιστική

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026

Γυμναστήριο «Ανδρέας Βαρίκας» Νέα Σμύρνη, 18.00 (Live Streaming ESAP TV You Tube): Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. – Π.Α.Ο.Κ. 3-0 (25-19, 25-15, 25-14)

Γυμναστήριο Μετς Αθήνα, 19.00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Παναθηναϊκός Α.Ο. – Ο.Φ.Η. 3-1 (25-17, 21-25, 30-28, 25-22)

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026

Γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» Ρέντη, 20.30 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ – Α.Ο.Π. Κηφισιάς 3-0 (25-21, 25-22, 25-22)

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026

Γυμναστήριο «Δημήτριος Βικέλας» Ερμούπολη, 21:45 (Live Streaming ESAP TV You Tube): Α.Ο. Φοίνικας Σύρου – Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea 2-3 (18-25, 18-25, 25-19, 25-19, 14-16)

Λόγω του απαγορευτικού στον απόπλου των πλοίων από τον Πειραιά για τις Κυκλάδες, ο αγώνας άρχισε στις 22:30 και λόγω χρόνου δεν είχε video check.

Γυμναστήριο «Σοφία Μπεφόν» Παλαιό Φάληρο, 18.00 (Live Streaming ESAP TV You Tube): Α.Ο. Φλοίσβος Members Paron – Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων 0-3 (21-25, 22-25, 23-25)