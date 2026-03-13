Η Καλαμάτα στο επίκεντρο του Μοτοσυκλετισμού: Οι Πρόεδροι ΕΛ.ΜΟΤ.Ο. και ΛΕ.ΜΟ.ΜΕ. στην εκπομπή «Τι λες τώρα» (video)

Στο στούντιο της εκπομπής «Τι λες τώρα» με την Αναστασία Μάντζαρη, βρέθηκαν καλεσμένοι o Πρόεδρος της Ελληνικής Μοτοσυκλετιστικής Ομοσπονδίας (ΕΛ.ΜΟΤ.Ο.), κ. Ηλίας Γρηγοράκης, και ο Πρόεδρος της της Λέσχης Μοτοσυκλέτας Μεσσηνίας & Φίλων Μοτοσυκλέτας (ΛΕ.ΜΟ.ΜΕ.) Μοτοανεξάρτητοι, κ. Δημήτρης Τζανετάκος,  για να δώσουν όλες τις πληροφορίες   για τη μεγάλη Γενική Συνέλευση που φιλοξενεί η Καλαμάτα στις 14 και 15 Μαρτίου 2026.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναλύθηκαν οι στόχοι της διοργάνωσης που θα πραγματοποιηθεί στο Παλαιό Δημαρχείο και αφορά σε θέματα οδικής ασφάλειας και τη συνεργασία των λεσχών, τις δράσεις και τις μελλοντικές πρωτοβουλίες της Ομοσπονδίας καθώς και τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας για τον χώρο. Οι δύο πρόεδροι υπογράμμισαν τη σημασία της συμμετοχής των λεσχών  από όλη την Ελλάδα, καθώς μέσα από τον διάλογο διαμορφώνεται το μέλλον του οργανωμένου μοτοσυκλετισμού στη χώρα μας. Πρόκειται για μια συνάντηση ορόσημο που τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Καλαμάτας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

