Η Καλαμάτα στους ρυθμούς του 13ου Καλαματιανού Καρναβαλιού (video)

Καλεσμένος στην εκπομπή ”Τι λες τώρα με την Αναστασία Μάντζαρη βρέθηκε ο Πρόεδρος της «Φάρις», Σωτήρης Κριτσωτάκης, σε μια συζήτηση γεμάτη ρυθμό και άρωμα Καρναβαλιού. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του, ο κ. Κριτσωτάκης είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει το αναλυτικό πρόγραμμα για την κορύφωση του 13ου Καλαματιανού Καρναβαλιού, εστιάζοντας στις εκδηλώσεις που θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον αυτό το τριήμερο.

Μεταξύ άλλων, αναλύθηκαν όλες οι λεπτομέρειες για τις μεγάλες παρελάσεις, τα δρώμενα στο κέντρο της πόλης και τις εκπλήξεις που περιμένουν μικρούς και μεγάλους. Ο Πρόεδρος απηύθυνε ανοιχτό κάλεσμα σε όλους, τονίζοντας πως η φετινή διοργάνωση υπόσχεται μοναδικές στιγμές διασκέδασης, αναδεικνύοντας τη δημιουργικότητα και το κέφι των καρναβαλικών ομάδων που δουλεύουν ασταμάτητα για το καλύτερο αποτέλεσμα.

