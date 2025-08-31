Η μεγάλη επιστροφή στα θρανία: Οδηγός «επιβίωσης» για γονείς και παιδιά -Σχολική ψυχολόγος εξηγεί

Η μεγάλη επιστροφή, από τις… σαγιονάρες στα… τετράδια, από τις παραλίες στις αίθουσες διδασκαλίας και από την ανέμελη καθημερινότητα στη ρουτίνα των σχολικών υποχρεώσεων. Ο Σεπτέμβρης είναι ο μήνας της μετάβασης και έχει έναν ιδιαίτερο… ήχο.

Το πρώτο κουδούνι στα σχολεία

Δεν είναι μόνο το πρώτο κουδούνι που χτυπάει στις αυλές των σχολείων, αλλά και το ξυπνητήρι που αρχίζει να χτυπά ξανά αλύπητα κάθε πρωί. Για τα παιδιά και για τους γονείς, αυτή η αλλαγή μοιάζει με μικρή «προσγείωση», όπως επισημαίνει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η εξελικτική και σχολική ψυχολόγος δρ Ειρήνη Αναγνώστου-Κελεπούρη κι όπως κάθε προσγείωση, χρειάζεται σωστή προετοιμασία για να είναι ομαλή.«Η επιστροφή στο σχολείο απαιτεί μια τριπλή προετοιμασία, πρακτική, ψυχολογική και συναισθηματική», σημειώνει η δρ Ειρήνη Αναγνώστου-Κελεπούρη και αυτό όπως διευκρινίζει, «γιατί το άγχος του παιδιού συχνά ξεκινά από τον καθρέφτη των μεγάλων. Αν οι γονείς αντιμετωπίσουν το άνοιγμα των σχολείων με θετική διάθεση, τα παιδιά τους θα νιώσουν ασφάλεια και σιγουριά».

Μικροί μαθητές μεγάλες αλλαγές

Για τα παιδιά του δημοτικού, οι αλλαγές στη ρουτίνα είναι το πιο δύσκολο «μάθημα» του Σεπτεμβρίου όπως εξηγεί η εξελικτική και σχολική ψυχολόγος. «Ο ύπνος πρέπει να ξαναμπεί σε πρόγραμμα, τα γεύματα να σταθεροποιηθούν και η τσάντα να πάψει να στέκει άδεια στη γωνία. Μια έξυπνη ιδέα είναι να ψωνίσετε μαζί σχολικά είδη, δίνετε στο παιδί την αίσθηση συμμετοχής και ταυτόχρονα χτίζετε μια γέφυρα χαράς προς το σχολείο», και τονίζει πως, «η συζήτηση είναι επίσης κρίσιμη. Μιλήστε για τις ανησυχίες του, θυμίστε του τα αγαπημένα πρόσωπα που θα ξαναδεί και τονίστε τα θετικά της νέας χρονιάς. Και μην ξεχνάτε: η οθόνη δεν είναι το καλύτερο βραδινό «παραμύθι». Κλείστε τις συσκευές τουλάχιστον μια ώρα πριν τον ύπνο και προτιμήστε ήρεμες οικογενειακές στιγμές.

