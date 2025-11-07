Η ομάδα «Αγαπάμε Δεσύλλα» διασώζει τη μνήμη και τη φυσική ομορφιά του χωριού (video)

Ο Μάριος Γκρόγκος, ιδρυτικό μέλος της εθελοντικής ομάδας «Αγαπάμε Δεσύλλα» , ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Τι Λες Τώρα» με την Αναστασία Μάντζαρη και μίλησε για τη συνέχιση του οράματος της αναγέννησης του χωριού. Ο κ. Γκρόγκος παρουσίασε τις δύο νέες, πρωτότυπες δράσεις της ομάδας, την πρωτοβουλία «Οι Ιστορίες του Χωριού μας», με στόχο τη συλλογή και καταγραφή των αφηγήσεων των κατοίκων για τη διαφύλαξη της τοπικής μνήμης, και τον Φωτογραφικό Διαγωνισμό «Ο Δεσύλλας μέσα από τα μάτια μας», που αποτυπώνει την ομορφιά και την αρχιτεκτονική του τόπου. Τόνισε πως, μέσα από τον

εθελοντισμό και τη συνεργασία, στόχος είναι η διατήρηση της ταυτότητας του Δεσύλλα και η ανάδειξή του σε ζωντανό προορισμό.