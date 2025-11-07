Η ΠΑΕ Καλαμάτα για την ανακοίνωση του Πανιωνίου: Υπονοούμενα στα όρια της συκοφαντίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με ευχάριστη διάθεση διαβάσαμε την χθεσινή ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ.

Αφού αρχικά μέσω αυτής, ενημερωθήκαμε (κατά παράβαση του άρθρου 16 του Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΠΟ) ότι υπάρχει σαφής αναφορά της ομάδας μας στην καταγγελία, εν συνεχεία διαβάσαμε και διάφορα υπονοούμενα στα όρια της συκοφαντίας μέσω της προσφιλούς τακτικής της ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ για την κατσίκα του γείτονα.

Κύριοι του Πανιωνίου, αφού διατείνεστε, ότι είστε θετικά υποκείμενοι σε οποιοδήποτε έλεγχο, γιατί νιώθετε την ανάγκη να υποδείξετε στην Επιτροπή πώς να λειτουργήσει αφήνοντας ξεκάθαρες αιχμές τόσο για τον χρόνο έναρξης της υπό κρίση έρευνας όσο και για εσκεμμένη παράλειψη αποστολής και άλλων κλήσεων δημοσιεύοντας ανακοινώσεις που επικοινωνιακά και νομικά σφάλουν και επισύρουν πειθαρχικές και ποινικές συνέπειες;

Υ.Γ1 : Σε απολογία καλείται κάποιος ο οποίος θεωρείται ύποπτος ή έχει καταστεί ήδη κατηγορούμενος.

Υ.Γ2 : Κοινοποιήστε μας την υπό κρίση αναφορά ώστε να δυνάμεθα να σας απαντήσουμε δεόντως και αρμοδίως στο ρητορικό ερώτημά σας αν υπάρχει κάποιο στοιχείο που να δικαιολογεί την κλήση του ποδοσφαιριστή σας.