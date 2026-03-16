Η Πρόληψη του Καρκίνου του Παχέος Εντέρου στο Επίκεντρο: Ενημερωτική Ημερίδα στο Δήμο Μεσσήνης (video)

Στην εκπομπή «Τι λες τώρα» με την Αναστασία Μάντζαρη, βρέθηκαν καλεσμένοι ο γαστρεντερολόγος κ. Σωκράτης Μακρέας και η κλινική διαιτολόγος-διατροφολόγος κ. Αφροδίτη Λουκάκου. Οι δύο επιστήμονες μίλησαν για τη σπουδαία ενημερωτική ημερίδα με θέμα την «Πρόληψη και Έγκαιρη Διάγνωση του Καρκίνου του Παχέος Εντέρου», που διοργανώνει το Παράρτημα Μεσσηνίας της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας σε συνεργασία με το Δήμο Μεσσήνης.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17 Μαρτίου στις 19:30, στο Αίθριο του Δημαρχείου Μεσσήνης, υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας και των επιστημονικών συλλόγων του νομού (Ιατρικού, Οδοντιατρικού, Φαρμακευτικού). Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, αναλύθηκαν η κρίσιμη σημασία του προληπτικού ελέγχου, ο καθοριστικός ρόλος της διατροφής και τα σύγχρονα μέσα διάγνωσης μιας νόσου που, αν εντοπιστεί έγκαιρα, μπορεί να αντιμετωπιστεί με επιτυχία. Μια δράση ευθύνης και κοινωνικής προσφοράς που στόχο έχει την ενημέρωση και την προστασία της υγείας των πολιτών.