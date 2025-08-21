Η τιμή χονδρικής στο ρεύμα παραμένει κάτω από τα 100 ευρώ τον Αύγουστο

Η εξασθένηση των ανέμων τις τελευταίες ημέρες ενίσχυσε τις τιμές χονδρικής για το ηλεκτρικό ρεύμα στο Χρηματιστήριο Ενέργειας σε σχέση με τα ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα που παρατηρήθηκαν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου.

Έτσι, από τις “ανοιξιάτικες” τιμές των 48-75 ευρώ που είδαμε κατά κύριο λόγο στη χονδρική κατά το πρώτο μισό του μήνα, πλέον ανέβηκαν κοντά στα 90 ευρώ. Πάντως, η απουσία των ανέμων συνοδεύτηκε από πτώση της ζήτησης για ηλεκτρικό ρεύμα και έτσι διατηρείται μια ισορροπία, που προς το παρόν δεν επιτρέπει στην τιμή να φτάσει τα 100 ευρώ, τα οποία παρεμπιπτόντως ήταν και η μέση τιμή τον Ιούλιο.