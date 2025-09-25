Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι περιμένουν οι προμηθευτές για να προσφέρουν δυναμικά τιμολόγια

Οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί πλέον στην αγορά ευνοούν ιδιαίτερα τη χρήση δυναμικών τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος. Ωστόσο, δεν είναι ακόμα διαθέσιμα για τους καταναλωτές, άρα δεν μπορούν να τα αξιοποιήσουν.

Να θυμίσουμε ότι το σχετικό πλαίσιο ώστε να ξεκινήσουν να προσφέρουν οι προμηθευτές τα δυναμικά – ή πορτοκαλί χρώματος – τιμολόγια, αναμένεται σύντομα από το ΥΠΕΝ. Με τον τρόπο αυτό, όσα νοικοκυριά και επιχειρήσεις διαθέτουν έξυπνο μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος, θα μπορούν να τα επιλέξουν. Σύμφωνα με τα όσα έχει ανακοινώσει ο ΔΕΔΔΗΕ, σήμερα περί το 13% των καταναλωτών διαθέτει ήδη τέτοιους μετρητές και επεκτείνονται διαρκώς με ένα ρυθμό 50.000 μηνιαίως.