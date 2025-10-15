Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Ποιοι θα πληρώσουν επιπλέον φόρο το 2026 – Πώς να μη χάσετε την έκπτωση

Επιπλέον φόρο έως και 22% επί του ποσού που υπολείπεται θα κληθούν να πληρώσουν το 2026 οι φορολογούμενοι, που δε θα εξασφαλίσουν ηλεκτρονικές αποδείξεις για το 30% του ατομικού τους εισοδήματος που θα δαπανήσουν φέτος για αγορές προϊόντων και υπηρεσιών.

Για ακόμα ένα έτος, οι δαπάνες για ιατρικές, οδοντιατρικές και κτηνιατρικές υπηρεσίες θα μετρούν διπλά για την κάλυψη του 30%

Χιλιάδες φορολογούμενοι όλων των κατηγοριών, χάνουν κάθε χρόνο την έκπτωση φόρου με αποδείξεις για καταναλωτικά αγαθά και παροχή υπηρεσιών, με συνέπεια να λαμβάνουν χρεωστικά εκκαθαριστικά σημειώματα με αυξημένο φόρο εισοδήματος, επειδή δεν πλήρωσαν με ηλεκτρονικά μέσα δαπάνες που αντιστοιχούν στο 30% του εισοδήματός τους.