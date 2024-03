Ιστορική μέρα για την Καλαμάτα -Ο Θ. Βασιλόπουλος έλαβε στις Βρυξέλλες την πιστοποίηση για το Κλιματικό Συμβόλαιο (pics-video)

Μια μεγάλη επιτυχία για το δήμο Καλαμάτας και με τη… βούλα. Η Καλαμάτα κατάφερε να φέρει εις πέρας με επιτυχία μια προσπάθεια 2,5 ετών και πλέον οι προοπτικές που ανοίγονται είναι σπουδαίες για το μέλλον της μέσω της συμμετοχής της στο πρόγραμμα των 100 Κλιματικά Έξυπνων και Ουδέτερων Πόλεων. Πριν από λίγο στις Βρυξέλλες ο Δήμαρχός της Θανάσης Βασιλόπουλος έλαβε τη θετική αξιολόγηση του Κλιματικού της Συμβολαίου, παίρνοντας μέρος στη διαδικασία απονομής του τίτλου πιστοποίησης.

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Καλαμάτας αναφέρει:

Η σημερινή ημέρα είναι ιστορική για το Δήμο μας, καθώς η Καλαμάτα έλαβε το “Mission Label”, την τιμητική διάκριση που κατατάσσει τη Μεσσηνιακή πρωτεύουσα στις Πιστοποιημένες Πόλεις της Ευρωπαϊκής Αποστολής των 100 Κλιματικά Ουδέτερων και Έξυπνων Πόλεων της Ε.Ε. έως το 2030.

Ως Καλαματιανοί αισθανόμαστε υπερήφανοι που η πόλη μας ανήκει στην μεγάλη οικογένεια της Ευρωπαϊκής Αποστολής.

Η θετική αξιολόγηση του σχεδιασμού μας αποτελεί για εμάς τιμή.

Καλαμάτα, our mission, go zero!