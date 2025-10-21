Ιστορικός περίπατος με θέμα “Καλαμάτα: Κατοχή και αντίσταση” από την Ένωση Γονέων Καλαμάτας

“Περπατάμε” μαζί με τα παιδιά μας στην ιστορία της κατοχής και της αντίστασης στην Καλαμάτα. Φροντίζουμε να διδαχθούμε από την ιστορία μας, ώστε το ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ να μην μείνει ένα κενό σύνθημα!

Την Κυριακή 26/10/2025 στις 10:30 η Ένωση Γονέων θα πραγματοποιήσει ιστορικό περίπατο στην πόλη με θέμα <Καλαμάτα: Κατοχή και αντίσταση>.

Θα ξεκινήσουμε από την κεντρική πλατεία (απέναντι από το Πνευματικό Κέντρο) στις 10.30 το πρωί, που ο δημοσιογράφος Η λίας Μπιτσάνης θα μας ξεναγήσει στα σημαντικά τοπόσημα που σημάδεψαν την εποχή.

Θα μιλήσουμε για τα μεγάλα γεγονότα που ξετυλίχτηκαν στη διάρκεια της ιταλικής και γερμανικής κατοχής, για τα σημεία που εγκαταστάθηκαν οι δυνάμεις και οι υπηρεσίες των κατακτητών. Θα συνεχίσουμε βόρεια και θα σταθούμε στην πλατεία Όθωνος, όπου θα μιλήσουμε για το μπλόκο και τις εκτελέσεις το Φεβρουάριο του 1944.

Θα καταλήξουμε στη γέφυρα της Σπάρτης όπου θα μιλήσουμε για τη δράση των ταγματασφαλιτών και τις δύο εκτελέσεις πατριωτών στο σημείο εκείνο άνοιξη-καλοκαίρι του 1944.

Αγναντεύοντας το κάστρο που ήταν το πρώτο οχυρό που έπεσε στη μάχη της απελευθέρωσης θα μιλήσουμε τέλος γι’ αυτήν.