Κ. Καραγκούνης: Πρεμιέρα για το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ με 50.000 νέες θέσεις εργασίας

Ξεκινάει το μεγαλύτερο πρόγραμμα εργασιακής εμπειρίας της ΔΥΠΑ που προβλέπει την πρόσληψη 50.000 ανέργων άνω των 30 ετών, όπως ανακοίνωσε στο ΕΡΤnews ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης.

Σύμφωνα με τον κ. Καραγκούνη, το πρόγραμμα έχει διάρκεια έξι μήνες ενώ οι απασχολούμενοι θα εργάζονται για 6 ώρες την ημέρα και θα πληρώνονται από τη ΔΥΠΑ με τον κατώτατο μισθό, δηλαδή 704 ευρώ μηνιαίως.

Όπως είπε ο υφυπουργός μέχρι την Παρασκευή αναμένεται ξεκινήσουν οι αιτήσεις.

Για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, είπε ότι επεκτείνεται στο χονδρεμπόριο, την ενέργεια και τον τουρισμό με στόχο να καλυφθούν όλες οι μισθωτές υπηρεσίες.

Drone στους χώρους εργασίας

Το μέτρο της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, όπως είπε ο υφυπουργός Εργασίας, ήδη λειτουργεί σε πιλοτικό στάδιο, ώστε να ελέγχονται οι συνθήκες στα εργοτάξια όπως τα μέτρα ασφαλείας και ο αριθμός των εργαζομένων.

Για το ζήτημα των ΕΛΤΑ, ο κ. Καραγκούνης τόνισε ότι όποια απόφαση επηρεάζει την κοινωνική ζωή πρώτα απαιτείται ενημέρωση και εξειδίκευση. «Η λογική του αποφασίζουμε και ανακοινώνουμε δεν μπορεί να ισχύει» είπε και κατέληξε ότι «Θα δούμε τις ιδιαιτερότητες καθώς έχουμε τρεις μήνες να εξειδικεύσουμε τις αλλαγές».

πηγή: www.ertnews.gr