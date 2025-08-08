Κ. Βεργής: “Με ανείπωτη θλίψη αποχαιρετούμε τη Λένα μας. Ο χαμός της μας συγκλόνισε όλους”

Βαρύ πένθος και βαθιά θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου της Λένας Σαμαρά, κόρης του Αντώνη Σαμαρά, πρώην Πρωθυπουργού, πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτή Μεσσηνίας. Συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον απροσδόκητο χαμό της εξέδωσε ο επιχειρηματίας και Αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Καλαμάτα, Κωνσταντίνος Βεργής.



“Πρόεδρε, με ανείπωτη θλίψη αποχαιρετούμε τη Λένα μας. Ο χαμός της μας συγκλόνισε όλους.

Η σκέψη μου είναι κοντά σε εσένα και την οικογένειά σου.

Σου εύχομαι από καρδιάς δύναμη και κουράγιο σε αυτή τη σκοτεινή και αβάσταχτη στιγμή.

Η Λένα θα μείνει για πάντα στις καρδιές μας.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια,

Κωνσταντίνος Βεργής

Επιχειρηματίας, Αντιπρόεδρος ΠΑΕ Καλαμάτα”