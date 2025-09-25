Καιρός: Ακραία φαινόμενα με θύελλες και επικίνδυνες βροχές – Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν

Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα αναμένονται τις επόμενες μέρες, καθώς ο καιρός θα αλλάξει σημαντικά από την Παρασκευή καθώς αναμένονται ισχυροί άνεμοι αλλά και δυνατές καταιγίδες.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης έκανε μια ανάρτηση σχετική με τίτλο «ακραία επικίνδυνος καιρός μπροστά μας» και κάνει λόγο για ανέμους σε επίπεδο θυέλλης αλλά και ισχυρές και συνεχόμενες βροχές.

Ο ίδιος σημειώνει πως «από σήμερα το απόγευμα αναπτύσσεται ισχυρή βαροβαθμίδα προς την πλευρά του Αιγαίου με αποτέλεσμα τη σημαντική ενίσχυση των βοριάδων οι οποίοι το διάστημα Παρασκευή – Σάββατο θα προσεγγίζουν και τα επίπεδα θυέλλης σε εντάσεις με έμφαση τα κεντρικά και βόρεια τμήματα του Αιγαίου μας (αυξημένες πιθανότητες για απαγορευτικό)».

«Από τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες του Σαββάτου θα αναπτυχθεί οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό προς το κεντρικό – νότιο Ιόνιο το οποίο θα ενισχυθεί σημαντικά από τις θερμές θάλασσες με τις οποίες αναμένεται να αλληλοεπιδράσει. Αυτό σημαίνει ότι σε πολλές περιοχές δυτικά της οροσειράς της Πίνδου θα αναπτυχθούν πολύωρες ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες οι οποίες είναι σε θέση να δώσουν εξαιρετικά μεγάλα ύψη βροχής» σημειώνει.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του newsit.gr