Καιρός: Ανεβαίνει σήμερα η θερμοκρασία για να αρχίσει η σταδιακή πτώση της από αύριο – Τι φέρνει ο εμποδιστής Ρεξ

Θα συνεχίσει να θυμίζει καλοκαίρι ο καιρός και σήμερα με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο και να φτάνει έως και τους 33 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο από αύριο Πέμπτη θα ξεκινήσει η σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, ενώ μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένονται και βροχές, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης σε ανάρτησή του αναφέρεται στον εμποδιστής “Ρεξ” και εξηγεί πως θα διαμορφωθεί μια εκρηκτικά ασταθή ατμόσφαιρα με συνέπεια τον ακραίο καιρό.

«Με το γράμμα “Υ” αποτυπώνεται ο εκτεταμένος αντικυκλώνας προς τη βόρεια Ευρώπη.

Με το γράμμα “Χ” το βαρομετρικό χαμηλό στο οποίο θα κλείσει τον δρόμο ο αντικυκλώνας που αναφέραμε παραπάνω με αποτέλεσμα να μείνει για αρκετές ημέρες στην ίδια γεωγραφική έκταση.

Από τη μία ο αντικυκλώνας στέλνει ψυχρότερο αέρα από τη βόρεια Ευρώπη προς το βαρομετρικό χαμηλό και από την άλλη το βαρομετρικό χαμηλό αλληλεπιδρά με θερμές θαλάσσιες εκτάσεις.

Η παραπάνω αλληλεπίδραση διαμορφώνει μια εκρηκτικά ασταθή ατμόσφαιρα με συνέπεια τον ακραίο καιρό.

Η μελέτη μας έχει ήδη στραφεί σε αυτή την ατμοσφαιρική κυκλοφορία που εμφανίζει αρκετές πιθανότητες να πλήξει και τη χώρα μας.

Θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε επικίνδυνες καταστάσεις».

