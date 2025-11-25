Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες φέρνει η κακοκαιρία Adel – Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Επιδεινώνεται ο καιρός τα επόμενα 24ωρα, καθώς σφοδρή κακοκαιρία θα χτυπήσει αρκετές περιοχές της χώρας. Η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Σε συναγερμό βρίσκονται αρκετές περιοχές της χώρας εξαιτίας της σφοδρής κακοκαιρίας που θα φέρει ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Η ΕΜΥ μάλιστα στο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων κάνει λόγο για κόκκινη προειδοποίηση αναβαθμίζοντας το επίπεδο κινδύνου.

Να σημειωθεί ότι η κακοκαιρία θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους, που θα επικρατήσουν σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο την Πέμπτη και την Παρασκευή.

