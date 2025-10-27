Κακοκαιρία εξπρές σήμερα: Βροχές, καταιγίδες αλλά και θερμοκρασίες έως 32 βαθμούς – Τι καιρό θα κάνει στην παρέλαση

Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού αναμένεται από τη Δευτέρα (27/10), με μια διαταραχή τύπου “Π” να φέρνει βροχές και καταιγίδες, την ώρα που η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα καλοκαιριού, αγγίζοντας ακόμη και τους 32 βαθμούς Κελσίου

Ειδικότερα, ασταθής αναμένεται να είναι ο καιρός τη Δευτέρα (27.10.2025), με τα σύννεφα να παίρνουν τη θέση του ήλιου, φέρνοντας μαζί τους έντονες βροχές και καταιγίδες στο γνωστό “Π” – δηλαδή σε περιοχές των δυτικών, βόρειων και ανατολικών τμημάτων της χώρας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια, ο καιρός θα συνδυάσει βροχές με ζέστη. Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα έως και τη Δευτέρα, φτάνοντας τοπικά τους 32 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Παράλληλα, οι νοτιάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν, αγγίζοντας τα 8 μποφόρ.

