Καλαμάτα 80- Affidea: Τίμησε υποστηρικτές και χορηγούς στη Sponsor Day και παρουσίασε ομάδα και φανέλα (pic’s)

Λίγο καιρό πριν το πρώτο επίσημο σερβίς στη Volley League η Καλαμάτα 80 τίμησε τους παλιούς και καινούργιους συνοδοιπόρους. Υποστηρικτές και χορηγούς που συμβάλλουν στην όλη προσπάθεια που γίνεται ώστε η ομάδα στην επιστροφή της στη μεγάλη κατηγορία της ελληνικής πετοσφαίρισης να πετύχει τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα. Κοινός στόχος είναι βεβαίως η εδραίωση του συλλόγου στα μεγάλα σαλόνια και η ενδυνάμωση από τη βάση. Περισσότερα παιδιά στα γήπεδα, περισσότερα παιδιά στην πετοσφαίριση.

Στο πλαίσιο μιας ξεχωριστής βραδιάς παρουσιάστηκαν τεχνικό τιμ, πετοσφαιριστές παλιοί και νέοι, και φυσικά η φανέλα η οποία, πάντοτε σε πράσινες αποχρώσεις που χρόνια τώρα χαρακτηρίζουν το σωματείο και κοσμείται από τους χορηγούς που τη φετινή χρονιά στηρίζουν οικονομικά την προσπάθειά του.

Με λόγια γεμάτα υποστήριξη και ενθουσιασμό στο πλευρό της ομάδας και η αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού.

Ήρθε ο Κοβάσεβιτς, έφυγε ο Βιέιτο

Λίγες ώρες νωρίτερα η ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του Σέρβου αθλητή Filip Kovacevic. O 29χρονος αθλητής αγωνίζεται στη θέση του ακραίου και έχει ύψος 201cm, εχει φορέσει μεταξύ άλλων τις φανέλες των Narbonne, Merkur ενώ την τελευταία αγωνιστική σεζόν αναδείχθηκε δευτεραθλητής Ρουμανιας με την Brasov.

Στον αντίποδα, στη Θεσσαλονίκη φαίνεται πως θα αγωνιστεί τη νέα σεζόν ο Μαουρίσιο Βιέιτο. Ο Ουρουγουανός ακραίος σύμφωνα με πληροφορίες μετακόμισε στον Άρη, όπου θα συνεχίσει την πορεία του -τουλάχιστον για φέτος- την πορεία του στα ελληνικά τάραφλεξ. Αναμένεται βεβαίως η επίσημη ανακοίνωση.

Σ. Τριάντου