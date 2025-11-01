Καλαμάτα – Παναργειακός 5-1: Επιστροφή στις νίκες στο… ρελαντί

Η Καλαμάτα επέστρεψε εμφατικά στις νίκες, καθώς επικράτησε με το ευρύ 5-1 του Παναργειακού, επιβεβαιώνοντας απόλυτα τον τίτλο του φαβορί στη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Η «Μαύρη Θύελλα» ήταν καταιγιστική καθώς υπάρχει και διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων. Μάλιστα, ο Αλέκος Βοσνιάδης παρέταξε ενδεκάδα με πολλές αλλαγές θέλοντας να δώσει χρόνο συμμετοχής σε ποδοσφαιριστές που δεν είχαν τόσο χρόνο μέχρι πρότινος.

Οι γηπεδούχοι «καθάρισαν» από νωρίς το ματς και βρέθηκαν να προηγούνται με 2-0 ήδη στο 14′. Ο Λεμονής άνοιξε το σκορ με σουτ στο 4′, ενώ ο Παμλίδης έκανε το 2-0 στο 14′. Σειρά στο σκοράρισμα πήρε ο Μιράντα με δύο γκολ στο 22′ και στο 39′. Το 4-0 λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου δεν άφησε περιθώρια στον Παναργειακό που ωστόσο μείωσε με τον Φοκάμ στο 45’+3′ για το 4-1.

Στο δεύτερο ημίχρονο ήρθε και το 5-1 για την Καλαμάτα στο φινάλε του ματς με σκόρερ τον Κωτσόπουλο, ενώ ο τεχνικός της μεσσηνιακής ομάδας έκανε και αλλαγές για να μην επιβαρύνει περισσότερο βασικούς ποδοσφαιριστές, με την ευκαιρία του αποτελέσματος που ήταν ήδη μεγάλο.

Συνθέσεις:

Καλαμάτα (Βοσνιάδης): Γκέλιος, Καλουτσικίδης, Τσελεπίδης, Στρούγγης, Λυμπεράκης, Οικονόμου, Λεμονής, Γκάμα, Μιράντα (70′ Σιλά), Μορέιρα (46′ Κωτσόπουλος) , Παμλίδης (46′ Σπυράκος).

Παναργειακός (Φουτσίνι): Καραγκιόζης, Παναγιώτου (70′ Τσιράκης), Σίντικ, Κάμγκα (46′ Αρμένης), Ζησούλης, Νικολετόπουλος, Πάππα, Κότζα, Κονέ (70′ Ναλιτζής), Φοκάμ, Πέτροβιτς (46′ Κατσούλης).

πηγη https://monobala.gr/