Καλαμάτα: Πλήρωσε με “μαϊμού” 500ευρο στο περίπτερο – Συνελήφθη την επόμενη μέρα

Με πλαστό χαρτονόμισμα των 500 ευρώ επιχείρησε να πραγματοποιήσει συναλλαγή σε περίπτερο στην Καλαμάτα ένας 58χρονος άνδρας, ο οποίος, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι το χαρτονόμισμα δεν έγινε άμεσα αντιληπτό ως πλαστό, αποχώρησε από το σημείο και τράπηκε σε φυγή.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση, ενώ οι αρμόδιες αρχές ενημερώθηκαν εντοπίζοντας τον δράστη και συλλαμβάνοντάς τον.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.
Συνελήφθη, χθες (22.2.2026) το βράδυ, στην Καλαμάτα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, 58χρονος ημεδαπός,   γιατί όπως προέκυψε την 21.2.2026 μετέβη σε περίπτερο και αγόρασε προϊόντα, δίνοντας  προς πληρωμή του αντιτίμου, καταφανώς πλαστό χαρτονόμισμα αξίας -500- ευρώ και ακολούθως αφού έλαβε ρέστα αξίας -470- ευρώ, τράπηκε σε φυγή. Στην κατοχή του,  βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των -50- ευρώ, το οποίο αποδόθηκε ενώ ανωτέρω πλαστό χαρτονόμισμα  κατασχέθηκε.

