Καλαμάτα: Προσπάθησε να διαρρήξει παγκάρι κοιμητηρίου | Είχε βάλει στο «μάτι» και μηχανήματα παιχνιδιών σε περίπτερο!

Ούτε όσιο ούτε ιερό δεν έχουν πλέον , καθώς από το στόχο τους δεν έχουν ξεφύγει από ότι φαίνεται ούτε τα νεκροταφεία! Ένας 43χρονος στην Καλαμάτα προσπάθησε να βάλει χέρι… στο παγκάρι του δημοτικού κοιμητήριο της πόλης με την πράξη του ωστόσο να γίνεται αντιληπτή και ο ίδιος να τρέπεται σε φυγή.

Το περιστατικό έγινε το απόγευμα της Κυριακής όπου ο δράστης προσπάθησε να ανοίξει το παγκάρι και να αφαιρέσει το περιεχόμενό του. Έγινε ωστόσο αντιληπτός από εργαζόμενη που βρισκόταν εκείνη την ώρα στο σημείο, η οποία κάλεσε άμεσα την Αστυνομία.

Λίγο αργότερα οι προστρέξαντες αστυνομικοί εντόπισαν τον 43χρονο και τον συνέλαβαν.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση ο ίδιος άνδρας προ ημερών είχε βάλει στο στόχαστρο και ένα περίπτερο στην Καλαμάτα και συγκεκριμένα τα μηχανήματα παιχνιδιών. Δυο φορές είχε κατορθώσει να κλέψει χρήματα από αυτά, αφαιρώντας την πρώτη φορά 100 ευρώ και την δεύτερη 10 ευρώ.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ

Συνελήφθη, χθες (8.2.2026) το απόγευμα, στην Καλαμάτα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Μεσσηνίας, 43χρονος ημεδαπός, γιατί αποπειράθηκε να διαρρήξει παγκάρι κοιμητηρίου, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει, καθώς έγινε αντιληπτός.

Επιπλέον, όπως προέκυψε από την προανάκριση, ο ανωτέρω είχε διαπράξει ακόμη -2- περιπτώσεις κλοπών σε μηχάνημα παιχνιδιών περιπτέρου, όπου αφαίρεσε χρήματα και οι οποίες είχαν γίνει την 3.2.2026 και την 8.2.2026, αντίστοιχα, στην Καλαμάτα. Τέλος, σε έρευνα που έγινε, βρέθηκαν στην κατοχή του -10- ναρκωτικά δισκία, τα οποία κατασχέθηκαν. Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.