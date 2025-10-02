Γράφει ο δεξιός ψάλτης

Παρακολουθώντας τον ζήλο του εκπροσώπου Μακάριου Λαζαρίδη να χύνει τηλεοπτικό ιδρώτα για να… μακαρίζει τον Κυριάκο τον Πρωθυπουργό με κάθε τρόπο -ωσάν του Ντιλά Λαράτ του Ιζνογκούντ- μου ήρθε ατυχώς το ομολογώ στο μυαλό κάτι από τη λαογραφία: «Όσο πιο ψηλά ανεβαίνει η μαϊμού, τόσο πιο πολύ φαίνεται ο κώλος της».

Αφού δεν μπόρεσε να καταλάβει καν τα γραφόμενα του Χρύσανθου, καθώς ο Χρύσανθος δεν θα μπορούσε να ενεργοποιούσε τα εγκεφαλικά κύτταρα μιας τέτοιας πολιτικής οντότητας όπως ο Μακάριος, έφθασε στο σημείο να επικρίνει την πρόσφατη παρέμβαση του συνεργάτη του κ. Σαμαρά, λέγοντας πως ο Χρύσανθος προέρχεται από την Αριστερά.

Όπως απτά αποτυπώνει ο Τάσος Παππάς σε άρθρο του στην Εφημερίδα των Συντακτών «…Το πρόβλημα με τον Χρύσανθο Λαζαρίδη, σύμφωνα με τον Μακάριο Λαζαρίδη, είναι ότι προέρχεται από την Αριστερά. Μάλιστα. Αν ρίξει μια ματιά στις υπουργικές καρέκλες, στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του και στο πρωθυπουργικό περιβάλλον, θα διαπιστώσει ότι βρίσκεται στο ίδιο κόμμα με ανθρώπους που έχουν περάσει στα νιάτα τους από το ΚΚΕ και αρκετοί έχουν κάνει καριέρα με το ΠΑΣΟΚ. Γι’ αυτό υπερηφανεύεται ο προϊστάμενός του, ο οποίος συνεχώς μιλάει για διεύρυνση και υποστηρίζει (με απύθμενο θράσος όντως) ότι διοικεί το πιο φιλελεύθερο και προοδευτικό κόμμα στην Ελλάδα. Οι πρώην αριστεροί είναι καλοί όταν υπηρετούν τη Νέα Δημοκρατία (είδαν το φως το αληθινό!) και τουλάχιστον ύποπτοι, σίγουρα ανίκανοι, όταν την πολεμούν από άλλα κόμματα…»

Για τον υπερασπιστή Μακάριο Λαζαρίδη αρκεί μια φώτο…

Και επειδή δεν είμαι της λαογραφίας, ούτε ενστερνίζομαι την παροιμιώδη αρχικά προαναφερόμενη έκφραση, ταιριάζει μάλλον το… καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς.