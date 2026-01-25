Τελευταία Νέα
Κατάλαβε τη νοθευμένη βενζίνη πριν καταστρέψεις τον κινητήρα -Τα σημάδια που αγνοούν οι οδηγοί

Ο ανεφοδιασμός του αυτοκινήτου με χαμηλής ποιότητας ή νοθευμένο καύσιμο παραμένει μια υπαρκτή απειλή για χιλιάδες οδηγούς, με την πρόληψη και την έγκαιρη αναγνώριση των ενδείξεων να αποτελούν το μοναδικό πραγματικό όπλο προστασίας.

O ανεφοδιασμός είναι μια απολύτως καθημερινή και αναγκαία διαδικασία, ωστόσο δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου αποκαλύπτονται πρακτικές εξαπάτησης στα πρατήρια, είτε μέσω πειραγμένων αντλιών είτε μέσω νοθευμένων καυσίμων, που αποφέρουν παράνομα κέρδη στους επιτήδειους, αλλά προκαλούν σοβαρές ζημιές στα οχήματα των οδηγών.

Οι συγκεκριμένες παραβάσεις βρίσκονται διαρκώς στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών μηχανισμών, με την πολιτεία να προχωρά σε ελέγχους και βαριά πρόστιμα, όπως τις πρόσφατες περιπτώσεις πρατηρίων που τιμωρήθηκαν με ποσά έως και 150.000 ευρώ για αλλοιωμένες αντλίες.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του carandmotor.gr πατώμντας εδώ

