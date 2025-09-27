Κεραμέως: Έρχεται νέο πρόγραμμα απασχόλησης για 10.000 άνεργες μητέρες

Ένα νέο πρόγραμμα απασχόλησης για άνεργες μητέρες εξήγγειλε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ΣΚΑΪ.

Όπως σημείωσε η κ. Κεραμέως, «έχουμε ένα χρέος ως πολιτεία να βοηθήσουμε τις μητέρες» και εξήγησε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) που θα ανακοινωθεί μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, απευθύνεται σε μητέρες παιδιών έως 15 ετών, με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Η υπουργός διευκρίνισε ότι το πρόγραμμα αφορά συνολικά 10.000 μητέρες, 5.000 πλήρους και 5.000 μερικής απασχόλησης, με επιδότηση που φτάνει έως το 80% του μισθού και διάρκεια από 12 έως 15 μήνες.

«Γιατί δημιουργήσαμε αυτό το πρόγραμμα; Διότι στην Ευρώπη υπάρχει μια πιο αυξημένη ανεργία σε γυναίκες και στη χώρα μας ισχύει αυτό. Η ανεργία στις γυναίκες για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας, πριν από 2-3 μήνες, έπεσε σε μονοψήφιο αριθμό. Δεν είχαμε ποτέ στην ιστορία της χώρας μονοψήφιο αριθμό στην ανεργία» δήλωσε η κ. Κεραμέως προσθέτοντας:

«Εμείς στα προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης που κάνουμε, πάμε και βλέπουμε, μετά από έναν χρόνο, πόσα από αυτά τα άτομα βρήκαν δουλειά. Διαπιστώνουμε ότι πάνω από 2 στους 3 είναι σε δουλειά. Είναι τέλειο; Όχι, αλλά αυτό μας δείχνει ότι αυτά τα προγράμματα πιάνουν τόπο, μπορούν να βελτιωθούν και εδώ είμαστε να τα βελτιώσουμε».

