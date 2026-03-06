«ΚΛΑΦΤΕ ΤΟΝ» του Βασίλειου Ρ. Φλώρου | Η νέα θεατρική παραγωγή του Θεατρικού Εργαστηρίου Μεσσήνης (video)

Λίγες ώρες πριν τη μεγάλη πρεμιέρα, ο συγγραφέας και σκηνοθέτης Βασίλειος Φλώρος και η Πρόεδρος του Θεατρικού Εργαστηρίου Μεσσήνης, Αγγελική Ιντζέμπελη, βρέθηκαν καλεσμένοι στην εκπομπή «Τι λες Τώρα» με την Αναστασία Μάντζαρη. Σε μια συζήτηση γεμάτη ανατροπές, αποκάλυψαν παρασκήνια από τη νέα τους παραγωγή, μια σουρεαλιστική μαύρη κωμωδία που υπόσχεται να «ταράξει» τα νερά της τοπικής σκηνής. Το έργο πραγματεύεται με καυστικό σαρκασμό τη ματαιοδοξία και τα ανθρώπινα πάθη, μέσα από μια κηδεία-φάρσα που θα μείνει αξέχαστη. Η Πρόεδρος του Θ.Ε.Μ. αναφέρθηκε στη συλλογική προσπάθεια των μελών, ενώ ο δημιουργός μας προετοίμασε για το «χάος» που θα επικρατήσει επί σκηνής. Το ραντεβού δίνεται το Σάββατο 7 Μαρτίου στις 21:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο

Μεσσήνης. Μην το χάσετε!