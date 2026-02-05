Κλειστός ο δρόμος Κυπαρισσία – Πύργος στο ύψος της Κυπαρισσίας, λίγο έξω από την πόλη, λόγω πλημμύρας

Κλειστός παραμένει αυτή την ώρα ο δρόμος Κυπαρισσία – Πύργος, στο ύψος της Κυπαρισσίας και συγκεκριμένα λίγο έξω από την πόλη, εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης που προκάλεσε πλημμύρα στο οδόστρωμα και μεταφορά φερτών υλικών.

Στο σημείο βρίσκεται η Αστυνομία, η οποία έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας για λόγους ασφάλειας. Παράλληλα επιχειρεί η Πυροσβεστική, ενώ έχουν κινητοποιηθεί και μηχανήματα έργου για την απομάκρυνση των φερτών υλικών και τον καθαρισμό του δρόμου.

Την ίδια ώρα, υπάρχουν αναφορές για σπίτια που έχουν πλημμυρίσει σε κοντινή απόσταση από το σημείο του προβλήματος, λόγω της κακοκαιρίας.

Κλειστός είναι επίσης και ο δρόμος στην είσοδο του χωριού Καρυές, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, πέντε δέντρα έχουν πέσει στο οδόστρωμα από την κακοκαιρία, με αποτέλεσμα να διακοπεί η διέλευση οχημάτων έως την απομάκρυνσή τους.

