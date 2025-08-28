Κοινοβουλευτική Αναφορά Χαρίτση: «Χωρίς δημόσια οδοντιατρική φροντίδα κινδυνεύουν να μείνουν ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι λόγω της τραγικής υποστελέχωσης του Κ.Υ. Καλαμάτας»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Να προβεί σε άμεσες ενέργειες για την προκήρυξη νέων προσλήψεων για την στελέχωση του Οδοντιατρικού και Οδοντοπροσθετικού τμήματος του Κ.Υ. Καλαμάτας, καλεί τον Υπουργό Υγείας με Κοινοβουλευτική του Αναφορά ο Πρόεδρος της ΝΕΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ και Βουλευτής Μεσσηνίας Αλέξης Χαρίτσης.

Ο Αλ. Χαρίτσης επισυνάπτει στο κείμενο της Αναφοράς του την πρόσφατη επιστολή του Οδοντιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας, στην οποία αναφέρεται η κρίσιμη κατάσταση που επικρατεί στο Οδοντοπροσθετικό τμήμα του Κ.Υ. Καλαμάτας λόγω της τραγικής υποστελέχωσης, που αυτή την στιγμή λειτουργεί με έναν Οδοντίατρο και μία Οδοντοτεχνίτρια, με συνέπεια να μην καλύπτονται οι ανάγκες τόσο του θεραπευτικού όσον και του Οδοντοπροσθετικού Τμήματος και αποτέλεσμα την ουσιαστική παύση λειτουργίας του.

Το γεγονός αυτό θα επιφέρει σημαντικό πλήγμα στην παροχή δημόσιας οδοντιατρικής φροντίδας στους Μεσσήνιους πολίτες και ειδικά στις ευάλωτες ομάδες όπως χαμηλοσυνταξιούχοι, μονογονεϊκές οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα κλπ.

Ακολουθεί το κείμενο της Αναφοράς

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς τον κ. Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ: «Χωρίς δημόσια οδοντιατρική φροντίδα κινδυνεύουν να μείνουν ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι λόγω της τραγικής υποστελέχωσης του Κ.Υ. Καλαμάτας»

Ο Πρόεδρος της Κ.Ο. ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ και Βουλευτής Μεσσηνίας κ. Αλέξανδρος (Αλέξης) Χαρίτσης καταθέτει αναφορά προς τον κ. Υπουργό Υγείας, σχετικά με την επιστολή του Οδοντιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας που αναφέρει την κρίσιμη κατάσταση που επικρατεί στο Κ.Υ. Καλαμάτας λόγω της υποστελέχωσης στο Οδοντιατρικό και Οδοντοπροσθετικό τμήμα, ζητώντας την άμεση προκήρυξη θέσεων Οδοντιάτρων και Οδοντοτεχνιτών. Όπως αναφέρει στην επιστολή του ο Οδοντιατρικός Σύλλογος λόγω συνταξιοδότησης του ενός Οδοντιάτρου, η μοναδική Οδοντίατρος που θα απομείνει δεν θα είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες του θεραπευτικού όσο και του απαιτητικού Οδοντοπροσθετικού τμήματος με συνέπεια την οριστική του παύση λειτουργίας. Το γεγονός αυτό θα επιφέρει σημαντικό πλήγμα στην παροχή δημόσιας οδοντιατρικής φροντίδας στους πολίτες και ειδικά στις ευάλωτες ομάδες όπως χαμηλοσυνταξιούχοι, μονογονεϊκές οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα κλπ.

Επισυνάπτεται η επιστολή.

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τις σχετικές σας ενέργειες.

Αθήνα 26 Αυγούστου 2025

Ο καταθέτων Βουλευτής

Αλέξανδρος (Αλέξης) Χαρίτσης

Πρόεδρος Κ.Ο. ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ