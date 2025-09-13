Κώστας Τζιούμης: «Ο Δήμος Τρίπολης σχεδιάζει μία τριήμερη αθλητική γιορτή για να τιμήσει τον Γιάννη Κούρο το 2026»

Σε ανακοινώσεις για τη διοργάνωση μίας τριήμερης Αθλητικής Γιορτής προς τιμήν του υπερμαραθωνοδρόμου Γιάννη Κούρου, προχώρησε ο Δήμαρχος Τρίπολης, κ. Κώστας Τζιούμης, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για την επέτειο της Άλωσης της Τριπολιτσάς, το 2026. Η ανακοίνωση έγινε σε συνέντευξη Τύπου στα ΜΜΕ, παρουσία τόσο του κ. Γιάννη Κούρου, όσο και της Αντιδημάρχου Αθλητισμού, Θεοδώρας Σταθούλη.

«Είναι ένας άνθρωπος Τριπολίτης, ο οποίος έχει δοξάσει την Τρίπολη, την Αρκαδία και την Ελλάδα παγκοσμίως, με απίστευτες επιτυχίες στις πολύ μεγάλες αποστάσεις – ένας αθλητής διεθνούς εμβέλειας», τόνισε αρχικά ο Δήμαρχος Τρίπολης για τον Γιάννη Κούρο.

Στη συνέχεια, ανακοίνωσε πως, σε συνέχεια σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης, σχεδιάζεται μια σημαντική συνεργασία με τον κ. Κούρο, για τη διοργάνωση ενός διεθνούς διπλού μαραθωνίου τον Σεπτέμβριο του 2026, στο πλαίσιο των εορτασμών για την Άλωση της Τριπολιτσάς.

«Στόχος μας είναι ένα τριήμερο εκδηλώσεων, στο οποίο θα συμμετάσχουν, πέρα από τον κ. Κούρο, και κορυφαίοι αθλητές μεγάλων αποστάσεων από όλο τον κόσμο. Φιλοδοξούμε να εντάξουμε στη διοργάνωση τα σχολεία, την εκπαιδευτική κοινότητα και το Πανεπιστήμιο. Οι εκδηλώσεις θα περιλαμβάνουν και αγώνες μικρότερων αποστάσεων, ώστε να συμμετέχει περισσότερος κόσμος. Θα είναι ένα τριήμερο τιμής, όπως οφείλει ο Δήμος Τρίπολης – η γενέτειρα του Γιάννη Κούρου – για όλα όσα έχει προσφέρει», ανέφερε ο Δήμαρχος.

Ο κ. Κούρος, με συγκίνηση, αποδέχθηκε την πρόταση του Δήμου, δηλώνοντας: «Είμαι ευγνώμων στον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό το είχα ως όνειρο – έναν διπλό μαραθώνιο – από την εποχή που ξεκίνησα να τρέχω σε αποστάσεις μεγαλύτερες από μαραθωνίους. Υπάρχουν μαραθώνιοι και ημιμαραθώνιοι, αλλά διπλός μαραθώνιος δεν υπάρχει. Πιστεύω ότι η Τρίπολη θα πρωτοτυπήσει. Παράλληλα, έχουμε σκεφτεί και τη διοργάνωση ενός ημιμαραθωνίου, κάτι που συζητάμε ήδη με την κα. Σταθούλη».

Η Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, κα Θεοδώρα Σταθούλη, επεσήμανε: «Ο Δήμος, θέλοντας να τιμήσει τον υπεραθλητή Γιάννη Κούρο, προχωρά στη διοργάνωση μιας τριήμερης αθλητικής εκδήλωσης, με στόχο να θεσμοθετηθεί στο μέλλον. Προτείνουμε οι ημερομηνίες να είναι 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2026, με κύριο γεγονός τον Διεθνή Διπλό Μαραθώνιο που θα διεξαχθεί στις 20 Σεπτεμβρίου. Το γεγονός θα πλαισιωθεί από πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις. Θέλουμε να προσελκύσουμε αθλητές και θεατές στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Τρίπολης, όπου θα πραγματοποιηθούν και σχολικοί αγώνες».

Η Θ. Σταθούλη υπογράμμισε ακόμη τη σημασία της επαφής με τα σχολεία: «Θέλουμε να μάθουν τα παιδιά ποιος είναι ο Γιάννης Κούρος, να εμπνευστούν από το παράδειγμά του και να συμμετέχουν σε αγώνες. Ο ημιμαραθώνιος είναι πιο προσιτός για τους περισσότερους και φιλοδοξούμε να κλείσει η δεύτερη ημέρα, το βράδυ του Σαββάτου, με εκδήλωση στην πλατεία Άρεως – έκθεση ζωγραφικής με θέμα τον αθλητισμό, και συναυλία, σε μια εορταστική ατμόσφαιρα, πριν τον μεγάλο αγώνα της Κυριακής».

Η διαδρομή του διπλού μαραθωνίου – συνολικού μήκους περίπου 84 χιλιομέτρων – έχει ιδιαίτερο ιστορικό και συμβολικό χαρακτήρα, καθώς περνά από μέρη όπου διαδραματίστηκαν σημαντικά γεγονότα της Άλωσης. Όπως ανέφερε ο κ. Κούρος, πρόκειται για διαδρομή που χρησιμοποιούσε ο ίδιος για προπονήσεις:

Τρίπολη – Δαβιές – Πιάνα – Αλωνίσταινα – Βυτίνα – Λεβίδι – Τρίπολη (επιστροφή).

Τέλος, ανακοινώθηκε η πρόθεση του Δήμου να δημιουργήσει μόνιμο εκθετήριο για τα μετάλλια, τα βραβεία και τα κύπελα του Γιάννη Κούρου, ώστε να μπορούν κάτοικοι και επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά την ιστορία και τα επιτεύγματά του.