Κώστας Τζιούμης: “Βελτιώνουμε την καθημερινότητα μαθητών και εκπαιδευτικών»

Την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025, ο Δήμαρχος Τρίπολης κ. Κώστας Τζιούμης επισκέφθηκε το 1ο Γυμνάσιο – Λύκειο και το 1ο Δημοτικό Σχολείο Τρίπολης, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικές εργασίες αναβάθμισης. Στην επίσκεψη παρευρέθηκαν επίσης ο Πρόεδρος της ΚΤΥΠ Α.Ε. κ. Τιμολέων (Τίμος) Κατσίπος και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης κ. Δημήτρης Μακαρούνης.

Οι εργασίες πραγματοποιούνται μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», το οποίο έχει στόχο τη δημιουργία σύγχρονων και ασφαλών σχολικών υποδομών σε όλη τη χώρα. Στα δύο σχολικά συγκροτήματα της Τρίπολης υλοποιούνται:

• ελαιοχρωματισμοί και ανακαίνιση αιθουσών,

• ανακατασκευή προαύλιων χώρων,

• δημιουργία σύγχρονων αθλητικών εγκαταστάσεων,

• αναβάθμιση των χώρων υγιεινής,

• βελτίωση των εσωτερικών χώρων διδασκαλίας.

Οι παρεμβάσεις αυτές ολοκληρώνονται εντός των ημερών, ώστε οι μαθητές να επιστρέψουν σε ένα ανανεωμένο και λειτουργικό περιβάλλον με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Στις δηλώσεις του, ο Δήμαρχος Τρίπολης κ. Κώστας Τζιούμης τόνισε: «Σήμερα με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση παρακολουθούμε το αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ του Δήμου μας και του Προέδρου της ΚΤΥΠ Α.Ε. κου Τίμου Κατσίπου. Τα σχολικά κτίρια πραγματικά αναβαθμίστηκαν μετά από χρόνια και μαθητές και εκπαιδευτικοί θα απολαμβάνουν ένα υπέροχο σχολικό περιβάλλον. Οι μαθητές είναι το μέλλον του τόπου μας και όποιος επενδύει στην Παιδεία, με κάθε μέσο, μόνο κέρδος έχει».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της ΚΤΥΠ Α.Ε. κ. Τιμολέων Κατσίπος υπογράμμισε: «Η ΚΤΥΠ Α.Ε. έχει ως αποστολή τη δημιουργία και συντήρηση σύγχρονων σχολικών υποδομών, που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εποχής. Με το πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου” επενδύουμε στην ποιότητα της εκπαίδευσης, παρέχοντας στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς τους χώρους ασφαλείς, λειτουργικούς και αισθητικά αναβαθμισμένους. Η συνεργασία μας με τον Δήμο Τρίπολης και ιδιαίτερα με το Δήμαρχο κ. Κώστα Τζιούμη αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα για το πώς μπορούμε, μέσα από συνέργειες, να παραδώσουμε στις τοπικές κοινωνίες έργα σημαντικά για τη νέα γενιά».