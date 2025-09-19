Κραυγή αγωνίας από τους εισαγωγείς αυτοκινήτων για τις μεγάλες τελωνειακές καθυστερήσεις: “Η κατάσταση είναι στα όρια του να θεωρείται μη βιώσιμη”

Μια κατάσταση μη βιώσιμη περιγράφουν οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των εισαγωγών λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων στις τελωνειακές διαδικασίες. Περιπτώσεις που κρατούν μήνες με αιτήσεις στοιβαγμένες στις τελωνειακά υπηρεσίες, με την κατάσταση πλέον να χαρακτηρίζεται μη βιώσιμη. Οι δηλώσεις του κου Πιτσιλή στην ενημερωτική ημερίδα της ΑΑΔΕ όπου μιλά για τελωνειακές απλουστεύσεις και διαδικασίες που διευκολύνουν τις εισαγωγές αυτοκινήτων, μειώνοντας παράλληλα την γραφειοκρατία, προκάλεσαν την έκπληξη του Συνδέσμου Εμπόρων Εισαγωγέων Αυτοκινήτων Ελλάδας που με επιστολή του απευθύνεται στην Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. καλώντας τους αρμόδιους φορείς σε διάλογο προκειμένου να εξαλειφθούν τα προβλήματα και να επιστρέψει ορθοποδήσει εκ νέου η αγορά .