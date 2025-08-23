Κρεμμύδι: Η παγκόσμια αγορά μπαίνει σε φάση ισορροπίας μετά από χρόνια αναταράξεων

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Global Market Overview Onions (σ.σ. ανάλυση της Παγκόσμιας Αγοράς Κρεμμυδιών), που παρουσιάζει το FreshPlaza, η ευρωπαϊκή και η παγκόσμια αγορά κρεμμυδιών χαρακτηρίζονται από σημαντικές εξελίξεις, οι οποίες διαμορφώνονται από τις καιρικές συνθήκες, τους όγκους παραγωγής και τις εμπορικές ροές. Σε σημαντικές για την καλλιέργεια χώρες, παραγωγοί και έμποροι καλούνται να αντιμετωπίσουν νέες προκλήσεις και να αντεπεξέλθουν στα δεδομένα μιας μεταβαλλόμενης αγοράς.

Η φετινή συγκομιδή φρέσκων κρεμμυδιών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στις βασικές παραγωγικές περιοχές της Ελλάδας, με τις εξαγωγές να κινούνται δυναμικά προς τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Πολωνία και την Αυστρία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει το FreshPlaza, το 80%-85% των ποσοτήτων αφορά στα κίτρινα κρεμμύδια, ενώ το υπόλοιπο καλύπτεται από κόκκινες ποικιλίες. Οι τιμές παραγωγού σταθεροποιήθηκαν στα 0,40 ευρώ/κιλό, καθώς οι παραγωγοί περνούν από τα αποθηκευμένα προϊόντα στα φρέσκα. Η μέση απόδοση αναμένεται στους 40 τόνους/εκτάριο, ενώ η σεζόν στη Θήβα –και σε περιοχές όπως η Λάρισα, η Κοζάνη και οι Σέρρες– αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τις διαθέσιμες ποσότητες.

Βόρεια Αμερική

Στις ΗΠΑ και τον Καναδά, η προσφορά παραμένει χαμηλή, ιδιαίτερα για κόκκινα και λευκά κρεμμύδια. Το Μεξικό έχει ήδη ξεκινήσει, με το Τέξας να ακολουθεί σε λίγες ημέρες για τα κίτρινα και στα μέσα Ιουλίου για τις άλλες ποικιλίες. Οι ποσότητες είναι μειωμένες σε σχέση με πέρυσι, γεγονός που κρατά τις τιμές ψηλά, αν και αναμένεται μικρή υποχώρηση με την είσοδο του Τέξας στην αγορά.

Ινδία

Η εξαγωγική περίοδος κρεμμυδιών της Ινδίας ανακάμπτει δυναμικά, με αύξηση παραγωγής κατά 25% και κατάργηση του δασμού 20% τον Απρίλιο. Η μεγαλύτερη διαθεσιμότητα σταθεροποίησε τις τιμές και αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον διεθνών αγορών, ιδίως της Νοτιοανατολικής Ασίας και των κρατών του Κόλπου. Παρ’ όλα αυτά, τα προβλήματα ποιότητας λόγω καιρικών συνθηκών και τα υψηλά μεταφορικά περιορίζουν ορισμένες εξαγωγές, οδηγώντας τους εμπόρους να επικεντρωθούν σε κοντινότερες ασιατικές χώρες. Οι φετινές τιμές είναι χαμηλότερες από πέρυσι (0,21 ευρώ/κιλό έναντι 0,26 ευρώ/κιλό).

Νότια Αφρική

Στο Δυτικό Ακρωτήριο, η σεζόν του Koue Bokkeveld ολοκληρώνεται, με τις τιμές για τα καφέ κρεμμύδια να είναι 10%-15% υψηλότερες από τις λευκές ποικιλίες άλλων περιοχών. Παρά τις καλές τιμές, οι παραγωγοί κάνουν λόγο για μια «μέτρια» χρονιά, ενώ στον βορρά οι βροχοπτώσεις και η υγρασία δημιούργησαν προβλήματα στην ποιότητα.

Αίγυπτος

Η φετινή παραγωγή στην Αίγυπτο έφτασε τους 5 εκατ. τόνους, με πλεόνασμα άνω του 1 εκατ. τόνου. Παρά την αφθονία, η ζήτηση από τις διεθνείς αγορές ήταν περιορισμένη, με εξαίρεση ορισμένες ευκαιριακές εξαγωγές σε Ρωσία, Γερμανία και Ισπανία. Η επόμενη σεζόν αναμένεται με μειωμένο όγκο παραγωγής.

Νέα Ζηλανδία

Η Νέα Ζηλανδία απέκτησε ξανά πρόσβαση στην αγορά της Ινδονησίας χωρίς απαίτηση απολύμανσης, γεγονός που ευνοεί τις αποστολές. Οι φετινές κλιματικές συνθήκες ωφέλησαν την παραγωγή, προσφέροντας κρεμμύδια υψηλής ποιότητας και μεγάλης διάρκειας αποθήκευσης. Η παγκόσμια αγορά κρεμμυδιών φαίνεται να μπαίνει σε φάση ισορροπίας μετά τις έντονες αναταράξεις των προηγούμενων ετών, με τις τιμές να επηρεάζονται από τις τοπικές κλιματικές συνθήκες, την εμπορική πολιτική και τις ιδιαιτερότητες κάθε αγοράς.

Μ. Βρετανία

Η συγκομιδή κρεμμυδιών στη Μ. Βρετανία ολοκληρώθηκε στα τέλη Ιουνίου και τώρα στα ράφια υπάρχουν εισαγόμενα κρεμμύδια από Αίγυπτο, Νέα Ζηλανδία, Τασμανία και Νότια Αφρική. Η φετινή φύτευση πήγε πολύ καλά, ξεκίνησε στην ώρα της και υπό ιδανικές συνθήκες. Ωστόσο, η παρατεταμένη έλλειψη βροχοπτώσεων προκαλεί αυξανόμενες ανησυχίες. Μεγάλα τμήματα καλλιεργειών αρδεύονται για να στηριχθεί η ανάπτυξη, αλλά η διαθεσιμότητα νερού δεν είναι παντού η ίδια: Ορισμένες φάρμες διαθέτουν δεξαμενές, άλλες έχουν δικαιώματα άντλησης ποταμίσιου νερού, ενώ κάποιες δεν έχουν καθόλου πρόσβαση.

Η καλλιέργεια που πέρασε τον χειμώνα δείχνει πολύ καλή και ήδη συγκομίζεται. Όμως, οι μικροί βολβοί, που θα μαζευτούν σε λίγες εβδομάδες, προκαλούν προβληματισμό. Το σπαρτό κρεμμύδι, που αποτελεί τη μεγαλύτερη παραγωγή της χώρας, έχει ακόμη 5-6 εβδομάδες ανάπτυξης, κάτι που δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες.

Η έλλειψη νερού είναι βασικό πρόβλημα, καθώς οι θερμοκρασίες φτάνουν τους 30 βαθμούς Κελσίου, με αποτέλεσμα τα φυτά να σταματούν την ανάπτυξη, επηρεάζοντας το μέγεθος των βολβών και τις αποδόσεις. Παράλληλα, υπάρχει φόβος για ασθένειες λόγω της έντονης ζέστης.

