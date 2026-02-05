Κυπαρισσία: Η εικόνα από τη σφοδρή κακοκαιρία και ο παλμός της τοπικής αγοράς (video)

Στην εκπομπή «Τι λες τώρα» με την Αναστασία Μάντζαρη βρέθηκε καλεσμένος ο Αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κυπαρισσίας, Σπύρος Χηνόπουλος, σε μια συζήτηση που ξεκίνησε με τις εικόνες από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που έπληξε τη Μεσσηνία. Ο κ. Χηνόπουλος περιέγραψε τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εστιάστηκαν στην περιοχή της Τριφυλίας και την Κυπαρισσία, όπου οι τεράστιες ποσότητες νερού και οι συνεχείς βροχοπτώσεις δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα και εικόνες που δεν έχουμε ξαναδεί στην περιοχή.

Στη συνέχεια, η συζήτηση πέρασε στην καθημερινότητα των επαγγελματιών, με τον Αντιπρόεδρο να αναλύει την τρέχουσα αγοραστική κίνηση στην πόλη. Αναφέρθηκε εκτενώς στο πώς κινήθηκε η αγορά κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, ενώ έδωσε το στίγμα για την πορεία των χειμερινών εκπτώσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, μεταφέροντας το κλίμα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο εμπορικός κόσμος της Κυπαρισσίας κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες.