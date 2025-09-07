Κύπελλο Ερασιτεχνών: Νίκη 2-1 του Πανθουριακού επί της Παναχαϊκής

Ο Πανθουριακός έγραψε ιστορία στη σημερινή πρεμιέρα του Κυπέλλου Ερασιτεχνών, καθώς επικράτησε με 2-1 της Παναχαϊκής στο γήπεδο του Μεσσηνιακού και πανηγύρισε μια τεράστια πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Οι Κυπελλούχοι Μεσσηνίας και νεοφώτιστοι στη Γ’ Εθνική κατηγορία, έδειξαν από νωρίς πως δεν είχαν σκοπό να παίξουν παθητικά απέναντι σε έναν ιστορικό αντίπαλο.

Με πρωταγωνιστή τον Σταύρο Αγγελή, που πέτυχε και τα δύο τέρματα της ομάδας του, οι Μεσσήνιοι έδειξαν ψυχή και αποφασιστικότητα, κάνοντας τους φιλάθλους τους να ζήσουν μια αξέχαστη βραδιά.

Η Παναχαϊκή προσπάθησε να αντιδράσει, βρήκε το γκολ ισοφαρίζοντας προσωρινά, όμως δεν μπόρεσε να ανατρέψει την κατάσταση. Ο Πανθουριακός κράτησε με πάθος το προβάδισμα μέχρι το τελευταίο σφύριγμα και πανηγύρισε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σύντομης ιστορίας του.

Με αυτή τη νίκη, ο Πανθουριακός πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση του Κυπέλλου Ερασιτεχνών, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού ΠΑΣ Πύργος – ΑΟ Μιλτιάδης, συνεχίζοντας το όμορφο ταξίδι του στη διοργάνωση.

ΤΟ ΦΙΛΜ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

14′ Kαλή φάση με τον Νιφορόπουλο να μην προλαβαίνει να πλασάρει και τον γκολκίπερ Τόσκα να μαζεύει.

19′ ΓΚΟΛ: Ο Αγγελής πλασάρει τον Γεωργόπουλο για το 1-0 του Πανθουριακού!

23′ Πάσα Αγγελή στον Κωστέα που σούταρε η μπάλα πάνω από τα δοκάρια

28′ Σουτ του Σερπάνου, άουτ.

31′ Φάουλ του Δημητρίου πάνω στο τοίχος.

42′ Απευθείας εκτέλεση φάουλ του Νιφορόπουλου, πέρασε το τοίχος αλλά ο Τόσκα μπλόκαρε.

45′ ΓΚΟΛ: Ο Νιφορόπουλος ισοφαρίζει σε 1-1 με πλασέ, έπειτα από μπαλιά του Καμπεράι!

54′ ΓΚΟΛ: Ο Αγγελής πλάσαρε με το αριστερό για το 2-1 του Πανθουριακού!

81′ Σουτ του Κουτσιούδη με το ένα χέρι απέκρουσε ο Τόσκα! Μεγάλη ευκαιρία για την Παναχαϊκή.

82′ Σουτ του Καμπεράι, έδιωξαν τελευταία στιγμή οι αμυντικοί του Πανθουριακού.

92′ Κόκκινη κάρτα: Για τον Νιφορόπουλο, δεύτερη κίτρινη κάρτα για θέατρο.

ΑΣ Πανθουριακός: Τόσκα, Δημητρίου (69′ Κωνσταντινόπουλος), Σερπάνος (63′ Τιμπλαλέξης), Κωστέας, Αγγελής, Αριστομενόπουλος, Γιαννακόπουλος, Ζαχαρόπουλος (84′ Τσέας), Δρούγας (46′ Γεωργέας), Νικολόπουλος, Γεωργουλέας(63′ Καστόρας).

Παναχαϊκή: (Λ. Κυβελίδης) Γεωργόπουλος, Βερβίτας, Σμπόρας, Αγουρίδης, Φωτεινόπουλος, Κατσαΐτης, Ψυχογιός (46′ Φλωράτος), Ντούνης (63′ Γασπαρινάτος), Γερολυμάτος (76′ Κουτσιούδης), Νιφορόπουλος, Καμπεράι.

πηγη taklin.gr