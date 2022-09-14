Κύπελλο Μεσσηνίας: Οι νικητές της φάσης των “16”

Πρόκριση στην επόμενη φάση για ΑΟ Διαβολιτσίου, ΑΕ Μάνης, Πάμισο Μεσσήνης, ΑΟ Κυπαρισσίας, ΑΣ Πανθουριακό στα σημερινά παιχνίδια της φάσης των “16” του κυπέλλου Μεσσηνίας.
Εκκρεμούν οι νικητές των αγώνων μεταξύ Ηρακλή και Εθνικού Μελιγαλά, Δωρίου και Εράνης Φιλιατρών.
|2η φάση
|17.
|ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ – ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
|ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ
|Τετάρτη
|14/09/22
|16:30
|ΨΗΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ., ΤΣΑΟΥΣΗ Σ., ΒΟΣΝΑΚΗΣ Κ.
|0-6
|18.
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ – ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ
|ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ
|Τετάρτη
|14/09/22
|16:30
|ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Η., ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ Δ., ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ Β.
|1-1 (πεν: 11-10).
|19.
|Α.Ε. ΜΑΝΗΣ – Α.Ο. ΜΕΘΩΝΗΣ
|ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΜΠΟΥ
|Τετάρτη
|14/09/22
|16:30
|ΚΑΥΚΑΣ Α., ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ Χ., ΜΠΑΡΔΗΣ Γ.
|3-0
|20.
|ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ – Α.Ο. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
|ΑΡΦΑΡΩΝ
|Τετάρτη
|14/09/22
|16:30
|ΤΣΟΥΛΑΚΟΣ Η., ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑΣ Δ., ΣΚΟΡΔΟΣ Ν.
|0-5
|21.
|ΑΟ ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑΣ – Α.Ο. ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ
|ΜΕΘΩΝΗΣ
|Τετάρτη
|14/09/22
|16:30
|ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ., ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ Γ., ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.
|1-6
|22.
|Α.Ο. ΔΩΡΙΟΥ – ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
|ΔΩΡΙΟΥ
|Τετάρτη
|14/09/22
|16:30
|Αναβλήθηκε
|23.
|Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ – Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ
|ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ
|Τετάρτη
|14/09/22
|16:30
|ΤΣΑΜΟΥΡΗΣ Α., ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Χ., ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Π.
|0-1
|24.
|ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ
|ΔΗΜΟΤΙΚΟ Π. ΜΠΑΧΡΑΜΗΣ
|Τετάρτη
|14/09/22
|19:00
|ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν., ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ Η., ΑΡΑΠΗΣ Ε. 19:00