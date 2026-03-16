Κύριες συντάξεις μέσα σε έναν μήνα – Πώς θα μειωθεί δραστικά ο χρόνος έκδοσης

Την έκδοση κύριων συντάξεων εντός ενός μηνός από την υποβολή της αίτησης φιλοδοξεί να πετύχει ο eΕΦΚΑ, ενώ προχωρεί σε νέα μέτρα για την επίσπευση και των επικουρικών συντάξεων.

Ψηφιοποίηση ενσήμων και συντάξεις

Για τις κύριες συντάξεις, το μεγάλο αυτό άλμα, θα είναι το αποτέλεσμα ολοκλήρωσης της ψηφιοποίησης των παλιών ενσήμων και την ένταξή τους στο σύστημα ΑΤΛΑΣ.

Για τις επικουρικές το υπουργείο Εργασίας προχωρά σε νομοθετική ρύθμιση έτσι ώστε η επικουρική σύνταξη να εκδίδεται από το τελευταίο ταμείο. Η παρέμβαση, που αναμένεται να ενταχθεί στο νομοσχέδιο για τα επαγγελματικά ταμεία το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή μετά το τις εορτές του Πάσχα.