Λαϊκή Συσπείρωση Πελοποννήσου: ”674.000 χιλιάδες ευρώ για τουριστικά «φρού φρού και αρώματα»”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Η Περιφερειακή Αρχή Πελοποννήσου ενέκρινε 674.000 ευρώ για υπηρεσίες τουριστικής προβολής μέχρι το τέλος του έτους. Πρόκειται για «δράσεις διεθνούς δικτύωσης», «παραγωγή οπτικοακουστικού περιεχομένου για τουριστικές καμπάνιες προβολής» για διαφήμιση σε κανάλια τρίτων και άλλα παρόμοια.

Το ποσό αυτό δίνεται απλόχερα την ώρα που «δεν υπάρχει φράγκο» για να καλυφθούν βασικές λαϊκές ανάγκες, όπως τώρα, η πρόσληψη κτηνιάτρων για να σταθούν στο πλευρό των κτηνοτρόφων που δοκιμάζονται από τη ζωονόσο του άνθρακα ή για να αποζημιωθούν οι κτηνοτρόφοι για τα ζώα που θανατώνονται, έχει όμως εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για «φρού φρού και αρώματα».

Η προτεραιότητα Κυβέρνησης – Περιφέρειας είναι ξεκάθαρη: προβολή και βιτρίνα για τους επιχειρηματίες, εγκατάλειψη για τους βιοπαλαιστές.