Λακωνία: Εξιχνιάστηκαν 6 περιπτώσεις κλοπών και μια απόπειρα σε φωτοβολταϊκά πάρκα και μετασχηματιστές της ΔΕΔΔΗΕ

Εξιχνιάστηκαν, ύστερα από μεθοδική και εμπεριστατωμένη έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, -7- περιπτώσεις κλοπών και απόπειρας αυτών, σε τοπικές κοινότητες του δήμου Σπάρτης.

Για τις υποθέσεις αυτές, συνελήφθη προχθές (20.9.2025) και πρώτες πρωινές ώρες, σε τοπική κοινότητα του δήμου Σπάρτης, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, 22χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών και απόπειρας αυτών και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, η οποία περιλαμβάνει ακόμη -3- ημεδαπούς, ηλικίας 45, 32 και 25 ετών.

Στο πλαίσιο της εμπεριστατωμένης αστυνομικής διερεύνησης, που διεξήχθη από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, προέκυψε ότι ο ανωτέρω μαζί με τους συνεργούς του κατά το χρονικό διάστημα από 5.8.2025 έως την 19.9.2025, διέπραξαν -6- περιπτώσεις κλοπών και -1- απόπειρα κλοπής σε φωτοβολταϊκά πάρκα και σε μετασχηματιστές της ΔΕΔΔΗΕ, εκ των οποίων οι -3- περιπτώσεις διαπράχθηκαν στο ίδιο φωτοβολταϊκο πάρκο, αφαιρώντας καλώδια χαλκού και χάλκινα τυλίγματα μετασχηματιστών, ενώ προκάλεσαν παράλληλα και φθορές.

Τέλος, κατασχέθηκε όχημα ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο συνεχίζονται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης για την εξακρίβωση της τυχόν συμμετοχής τους σε διάπραξη παρόμοιων αδικημάτων.